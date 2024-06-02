لِمن المُلك اليوم !!

لقد طمس الجيش السوداني أعين آلآف الجبناء من مليشيا الدعم السريع بجنجويدهم المرتزقه وأسحارهم المفتوله وطلاسيمهم المكتوبه ودوشكاتِهم المنصوبه وأسلحتهم الفتاكه وفيالق موجاتهم المتصله وكثافة نيرانهم الغادره !! لقد أهلكم وأهلك نسلهم وسًل أكبادهم وكًبدًهم من الخسائر مالم يتخيلونه حتى في أحلام اليغظه !!

لقد حلاهم وهُم في أوج عنفوانهم بلاهم حتى غطت جثثهم ظلمة الليل وضوء النهار .. جعلهم عِبرةً وعِظةً وعِظام على قارعة الطريق وموائد دسمه لكل زي نابٍ يمشي شتتهم وشواهم وشوه وجوههم وذبحهم كالشاة الصريعه ..

لقد سطر الجيش السوداني أروع الملاحم والبطولات على طول البلاد وعًرضها وأثبت أنه جيشُ له رؤية وإراده وحٍنكه إستخدم إستراتيجية التقوقع حول النفس حتى نًفس عن أفراده ومبانيه أعنف لحظات الحصار وأشدها قوة ثم وقف يتبختر ويتخيّر الوسائل المُثلى للإنقضاض ..

اليوم جيشنا بأفضل أحواله بِناءًه العظيمُ ثابت قياداته وثابةُ مرصوصه .. سلامه الجمهوري يُعذف .. مارشاته تُضرب طائراته تعمل .. أعلام فيالق الفِرق منصوبه على معظم الولايات .. صدره يتنفس وجنوده يضجون بأعلى الأصوات عازمون على طي الأرض على بقايا لصوص الصحراء مطاريد المناجم..

اليوم نرى إختفاء تام لمقولات السيطره والإستلام والإرتكاز والإنتشار وموجات الهجوم وسقوط المحطات ولايفات الغزاة منهم .. ومناشدات الضعفاء المغدورين من أبناء السودان.. لقد أفِل نجم الدعم السريع وإنذوى وخار توجهه وتشتت شمل جًمعونِه وإنتهت أسطورته وتبقت فقط لحظات النهايات العظيمه التي ينتظرها ملائين الشعب السوداني!!

إين أنت ياحميدتي ..

أين مواكبك أين مستشاريك وطائرتك أين أسطول سياراتك أين سيرتك أين حكاياتك ورواياتك أين قُواك وأقوالِك أين أخوانك وخِلانك وأسحارك ودجاليك أين صدى صوتك المكروه.. أين أنت وأخوك الهمبول المخبول أين آلآف الرجرجه والدهماء الذين سولت لهم أنفسهم المساس بطهارة هذا الوطن العزيز ..أين هُم وأين سطوتهم وأين أصواتهم..

نقول لك “”

اليوم عاد أهالي أمدرمان إلى ديارهم مرفوعي الرأس وسيعود بقية أهل السودان ولن نراك على رؤسنا مرةً ثانيه أيها الجاهل الحقود سفاك الدماء قاتل الأطفال والنساء !!

اليوم إعلم بأن “”

هذا الوطن العزيز الغالي بأرضه وتاريخه وإرثه ودولته وجيشه وشعبه وعزته وإنسه وجِنه وضيمه يقول لك ( بعزة جلاله وعظيم سلطانه ) سيظل شامخاً ولن ينكسر وسيكون مقبرة لكل خًوان مغرور لايحمد الله على نعمة أعطاها الله له ..

الحمد الله الذي نزعك وأزلك وقطع نسلك وسل روحك وجعلك آية لكل الناس!!

الله الله عليك يا سودان 🫶

شاااااامخون دومآ وأبدا 💪

✍️ تبيان توفيق الماحي