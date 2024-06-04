لأول مرة في السعودية.. انطلاق بطولة العالم للبلياردو

ستنطلق بطولة العالم للبلياردو في مدينة جدة السعودية للمرة الأولى، وهي بطولة تنظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بإشراف وزارة الرياضة بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9 كرات)، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية بأن البطولة ستستمر لمدة 10 سنوات في المملكة، بدءًا من النسخة الحالية التي سيشارك فيها 128 لاعبًا يمثلون 45 دولة حول العالم، بما في ذلك أفضل 100 لاعب في جولة البلياردو العالمية.

وسيخوض المشاركون في البطولة 223 مباراة على 16 طاولة، فيما تعد هذه البطولة من أهم الأحداث في عالم البلياردو، وتحظى بأكبر حضور جماهيري ومتابعة، وفقًا للصحيفة.

من بين المشاركين، سيكون هناك بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز، حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 5 مرات، وبطل العالم 2022 شين فان بويننغ، وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.

ووفقًا للصحيفة، فإن عدد المشاركين في البطولة يشمل 13 لاعبًا من السعودية، و14 لاعبًا من الولايات المتحدة، و13 لاعبًا من الفلبين، و8 لاعبين من الصين وتايوان، و6 لاعبين من ألمانيا، بالإضافة إلى مشاركة لاعبين من بريطانيا، الكويت، أستراليا، إسبانيا، اليونان، بولندا، سويسرا، اليابان، فيتنام، ألبانيا، هونغ كونغ، والنرويج.

إلى جانب ذلك، سيشارك لاعب واحد من دول الإمارات والعراق وعمان وسوريا وقطر والبحرين، وليتوانيا وإستونيا وفنزويلا والدنمارك، وصربيا والنمسا وأريتريا،وإيطاليا والبرتغال وهولندا وقبرص والبوسنة والهرسك وكندا ونيوزيلندا.

الحرة