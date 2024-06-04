كريستيانو يعلق على انضمام مبابي لريال مدريد

رحّب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينتمي لفريق النصر السعودي، بانضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد.

وأعلن نادي ريال مدريد رسمياً، يوم الإثنين، توقيع عقد مع الفرنسي مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان السابق، في صفقة انتقال حر لمدة خمسة مواسم.

وشارك مبابي مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، بما في ذلك صورة تظهره وهو طفل يرتدي سترة بشعار ريال مدريد ويقف إلى جانب الأسطورة كريستيانو رونالدو، هداف النادي الملكي التاريخي. وكتب مبابي: “أصبح الحلم حقيقة، سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد”.

بدوره، علق كريستيانو، واحد من أبرز نجوم تاريخ ريال مدريد، على منشور مبابي قائلاً: “حان دوري الآن.. متحمس لرؤيتك تضيء البيرنابيو”.

وكان مبابي، قد أعلن منذ فترة رحيله عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، لينضم لصفوف ريال مدريد في صفقة مجانية.

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