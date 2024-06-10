أنا قلق جدا من مفردة (خلاص روسيا حا تزبط لينا أمورنا) .. مافي داعي أصلا للملفات الأخرى حاليا .. هذا هو المنطق السوداني الشفاهي الكسول الذي قيل في مفاوضاتنا مع أمريكا .. (خلاص السعودية والامارات حا يزبطوا لينا أمورنا مع أمريكا) .. ثم أختطف الملف وصار كرتا خليجيا يحرسه عملاء .. ثم قيل في التطبيع ذات الكلام .. وأختطف الملف أيضا .. وصار مثل طبنجة المقتول في يد القاتل.

أنا مع حق السودان في التوجه غربا أو شرقا .. أو حتى العزلة المجيدة … روسيا دولة مهمة ومن حقنا تعميق العلاقات معها حسب مصالحنا .. لكنني أرى العقلية الكسولة تتجدد وتضيع في الفرص الموازية .. أنا أدرك أن كلامي مر وأخسر به بعض الفرص التي تحتاح إلى “مليس” و”تغابي” و “سباحة مع الموجة” .. يا مرحب بالخسارة .. يا مرحب بالمسئولين المنفوخين الذين سيستخفون بحديثي .. ثم يقولون لي بعد سنين كلامك كان صاح .. متعود على هذا الأمر جدا جدا!

امضوا للامام في العلاقات الروسية السودانية ولكن احذروا من توغل روسي في عملية صنع القرار بغرض حرمان السودان من تعدد علاقاته وازدهارها. احذروا من ظهور (طه عثمان روسي) يقال عنه أنه خطير وممكن يقعد مع بوتين في أي وقت، وبكرة جايب شركات حقت ود أخت لافروف، وبعدها حملة كتاب أعمدة عن ضرورة قطع العلاقات مع أوربا وأمريكا. لا تضحكوا، أي دولة عظمى أو صغرى عندما تدخل في علاقات يكون هدفها الأول تعطيل المنافسين، وصناعة قنوات غير رسمية و(نفخ شخصيات) لإغواء صناع القرار، بغرض تضييق الخيارات على الدولة، وتحويلها لمجرد “بقرة حلوب”!

مكي المغربي