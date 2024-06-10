أسرى الجيش والشرطه الذين أُفرِج عنهم يوم أمس من سجن سوبا قد وصلوا اليوم لمدينة شندي وتم إستقبالهم بشكل رسمي وإستضافتهم بصالة النيل حتى هُنا نقول حمدلله على السلامه

للتنبيه نقول !!

على قيادات الفرقة الثالثه مشاه ومركزية مباحث شندي أن تتعامل مع الأسرى بمهنية عاليه من حيث التحري والتدقيق والمراجعه وأخذ الإحطياطات الكامله وأن لاتنظر للأمر وكأنه إطلاق سراح حسن نوايا .. هؤلاء المأسورين قضوا عام كامل بين يدي مليشيا الدعم السريع مما يرجح التأثير على البعض منهم .. ع كل حال يجب أن يُنظر للأمر بأبعاد مختلفه !!

الدعم السريع لديه أجهزة تصوير ورصد متطوره بعضها محقون على الجسد !! بعض الكاميرات خواتم وزمام نخره وحجٍل وحلق !!

أخشى أن يكون مارقود !!

وقفتُ كثيرآ عند تفاصيل فيديوهات الأسرى المُفرج عنهم من سجن سوبا الملاحظه الوحيده التي أثارة أهتمامي كيف لأسير محبوس فاقد الأهل والغذاء الصحي أن يكون بكامل لايقته البدنيه عافيته الصحيه دون ظهور أي علامة من علامات النحوله سوء التغذيه والإنهاك والتعب كأي أسير مُفرج عنه بعد عام كامل !!

لو تمكنتم من إعادة مشاهدة الفيديوهات ستجدون أن هنالك عدد قليل فقط تبدوا عليهم آثار ( الحبس ) وأغلب البقيه سٍمان وكأنهم كمين على شكل أسير ..

المهم أن جميع الأسرى .. الآن وصلوا شندي …

ممكن شرح للمارقود كيف ينتقل …

تبيان توفيق الماحي أكد !!