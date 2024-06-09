🔴 لقمان أقدم على خطوة الخيانه فأرسل سائقه الخاص كدليل ومُرشد لقوات الدعم السريع المُدججه بالسلاح إلى منزل المهندس غاندي

لقمان إستدرج غاندي !!

قد لايدري الكثيرون أن المهندس ( غاندي ) كان أول المعتقلين بالإذاعه !!

هذه الرواية منقوله كإفاده من أسير قضى شهرين داخل مباني التلفزيون !!

الشخص الذي ظهر وهو يرتدي جلابيه ( على الله ) في الفيديو التوضيحي لمؤامرة الجنجويد الغادره صبيحة 15 إبريل الفاشله عندما عذم العلوج يوسف عزت إنفاذ مخطط إذاعة البيان الأول لإنقلاب الخائن حميدتي على مؤسسة الجيش السوداني هو مهندس البرمجيات ( غاندي ) درس بدولة الهند عمل بعدد من القنوات السودانية كما أنه مُعِد برامج عمِل بالقصر الجمهوري ( إعلام القصر )

المهندس غاندي من أوائل المدنيين الذين تم أسرهم بالإذاعه ثم من بعده الرائد طبيب السمؤل والنقيب طبيب إدريس ومعهم المواطن عبدالرحيم !!

صبيحة 15 إبريل أتصل لقمان أحمد المدير السابق للاذاعة والتلفزيون بالمهندس غاندي وطلب منه الحضور إلى مباني الإذاعة ( رفض ) المهندس غاندي الحضور إمتنع عن الإستجابه لرجاءات لقمان ورسائله المتكرره على الواتساب لدرجة أن أغلق هاتفه وجلس ينتظر كغيره من المواطنين الذين إستبشروا بقدرات الجيش السوداني على حسم هذه المليشيا وردعها..

أقدم لقمان على خطوة الخيانه فأرسل سائقه الخاص كدليل ومُرشد لقوات الدعم السريع المُدججه بالسلاح إلى منزل المهندس غاندي ببحري ضاحية شمبات والمكلفه بإحضاره لإكمال المهمه ،، وقفت القوة أمام منزل غاندي وتم إخراجه من منزله تحت تهديد السلاح وإقتياده إلى مباني الإذاعة .. ظهور غاندي بالزي البلدي ( على الله ) له دلالات على أنه أُحُضِر ولم يحضُر ..

أحضروه وحوله قوة تحرسه امروه بالوقوف علي تشغل القناة والإذاعه وإستعادة البث بعد أن تم قطعه وتعطيله بواسطة المهندسيين الشُرفاء العاملين بالإذاعه .. فشل غاندي في إستعادة البث .. تم اتهامه بأنه تابع للدولة العميقة وأنه تسبب في توقيف البث منذ تلك اللحظه تم أسر المهندس غاندي وإحتجازه وتعذيبه بكل بأبشع الطُرق وأعنف الوسائل إنتقاماً على فشلهم في إستعادة البث من جديد .. المهندس غاندي نال من التعذيب والإهانه والتنكيل مالا يمكن وصفه ومن وقف على تعذيبه مجموعة من العناصر الليبيه ( أجانب ) مهمتها إرتكاب الفظائع بحق المعتقليين تحت إشراف ضباط من مليشيا الدعم السريع تعرض غاندي للتعذيب العنيف على خلاف غيره من الأسرى تم تعذيبه بكل بشاعة وانتقام لدرجة (التحرش ) وهذا قليل مما أصاب الأسرى !!

ظهور المهندس غاندي بالزي البلدي جلابية ( على الله ) يؤكد بأنه لم يكن في العمل صبيحة 15 إبريل إنما تم إحضاره عنوة من منزله .. إرتباكه يؤكد بأنه مُهدد وخائف يحاول إخراج نفسه من هذا المأذق !!

تحياتي وامتنانني



✍️ تبيان توفيق الماحي أكد !!