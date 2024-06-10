عيساوي: بيعة البرهان

البرهان من كوستي معلنا عن تمليك الرأي العام ما ينوي يوسف عزت القيام به. شكرا جزيلا سعادة القائد. ولكن أرجو أن تسمح لي باسم الغلابة أن أكشف لك حقيقة ما ينوي عزت فعله في السودان. ليس الإنقلاب فقط. بل يريدها دولة جديدة في الجغرافيا والسكان والتاريخ والمجتمع والسياسة والثقافة. وقد توعد بذلك. بل طبق بعض خططه عمليا في حربه الحالية. اغتصب ونهب وسلب وهجر وباع حرائر دار صباح في الضعين والفاشر. بل في النيجر وتشاد ومالي. عليه تلك هي حقيقة مشروعه المنتدب له أماراتيا وغربيا. وتجاوزا لذلك. ليس أمامك إلا تنفيذ ما وعدت به الشارع من كوستي.

صراحة ما عاد أمامك مساحة للمناورة السياسية. فقد انتهى زمنها منذ وقت طويل (اصحى يا بريش). ثق مازال الشعب عند وعده معك. الشعب من خلف الجيش. فلا تخذله. وتأكد بأن عزت على استعداد لتكرار ألف ود النورة في السودان إذا لم تبدل جلدك.

ولا يفوتنا أن نخبرك بأن فاشر السلطان محاصرة من عزت الآن. فإن سقطت سوف نرى منه (المكشن بدون بصل). ولذلك تداعيات أكبر من التصور. وخلاصة الأمر نؤكد للبرهان بأننا من خلفك مهما كانت الهنات. لأنك قائد الجيش ورئيس الدولة. ورمز السيادة الوطنية.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

السبت ٢٠٢٤/٦/٨