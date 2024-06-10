واثقون من سماع بيان النصر من قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

ربما أكون الوحيدة أو لعلي من القلائل الذين لم يتفاجأوا بصور وفيديوهات المعتوه يوسف عزت التي كشف عنها الفريق أول عبدالفتاح البرهان لأنني مؤمنة منذ البداية أن المليشيا هي من أطلقت الرصاصة الأولى وهي من خانت وهي من غدرت وإعتدت على جيشنا وشعبنا..

ولن أكون متفاجئة أو مندهشه إن ظهر غداً دليل إدانة جديد وقعت عليه مريم الصادق أو خالد سلك وبقية قائمة العماله..

لكنني أثق أنني واحدة من كثر واثقين ومتيقنين أننا سنسمع بيان النصر من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش وهو بأذن المولى ليس ببعيد..

#ام_وضاح