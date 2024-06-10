مخاوف يوسف عزت .. هواجس إنتقال الحرب لحواضن الدعم السريع

الفكرة المفضوحة في التصريح المنسوب اليوم للمدعو يوسف عزت في إيقاف الحرب هو إبعاد الحرب المحتملة عن حواضن الدعم السريع خاصة بعد دخول الحركات المسلحة كطرف مقاتل !!

تخوف عزت من انتقال الحرب الى اي مكان الآن وهو يقصد اماكن حواضن الدعم السريع خاصة بعد اخبار المعارك في منطقة الزرق ووادي هور وربما الضعين وما حولها غدا

أن المريض نفسيا يوسف عزت -في بعض الروايات- يظن أن قوات الآخرين مثل قواتهم وان حربها الشريفة في الدفاع عن عن الأرواح وعن الأرض والعرض والمال سوف تستهدف مثلهم أرواح المدنيين على أرضهم وفي أموالهم وأعراضهم وهو ما لم يحدث كما حدث منهم في كل مكان عدا حواضن الدعم السريع!!

أكبر دليل على أن مخاوف يوسف عزت عبارة عن هواجس هو عدم تأذي مدنى واحد اليوم في الزرق ووادي هور التى دخلتها الحركات المسلحة واستمرار الحياة الطبيعية لأبناء القبائل التى سرق الدعم السريع اسمها في كل مكان في السودان وسيظل الحال كذلك في أي زمان وكل مكان فالحرب اخلاق وليست انتهاك كما يخوضها من لا اخلاق له من مناسيب الدعم السريع

يمكن لقوات يوسف عزت أن تولغ أكثر في دماء المدنيين وان تنتهك أعراضهم وتسلب أموالهم من الجنينة والخرطوم والجزيرة والفاشر وليكن هو مطمئنا على أن الحال سيكون مختلفا في أي مكان من أماكن حواضن الدعم السريع فالحرب كما أسلفت أخلاق ورجال !

بقلم بكرى المدنى