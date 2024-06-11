عائشة الماجدي: الحلو حليلك

فليعلم الحالم الحلو إن المواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة حركته حالياً يأكلوا في صفق الشجر وهو قاعد في إثيوبيا وكمبالا وشغال اليوم كلو تصريحات للقنوات بالعلمانية في السودان وإنها هي المنقذ للسودان من الحرب الدائرة الآن !!!

الشخص الذي ردد وناقش هذه الكلمة او كتبها لأول مرة في وجه الحلو ما عمل في السودان خير خالص بالله الحلو أصبح يتحدث مع ظله عن العلمانية هلوسة فاقت سوء الظن العريض …

يبدو أن الحلو أُصيب بزهايمر مع تقدم سنه وأصبح يتناول من طرف السوق ..

أمثال الذين يرددوا بغباء من خلفه هذه الكلمة سوف يسبحوا عكس التيار طيلة عمرهم في بلد تسرقه مرتزقة عيال دقلوووو ..

سوقوا الحلو إلى الضُل بالله عليكم …

عائشة الماجدي