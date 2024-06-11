راشد عبد الرحيم: اكذب خلق الله
اكذب البشر في هذه الدنيا هم الجنجويد . ربما يفوقهم في صفات القبح كلها و يتفوق عليهم في الكذب حلفائهم في قحت .
ظهور الناطق الرسمي للدعم السريع اول يوم للحرب في الإذاعة أذاب ثلوج الكذب التي نفخوا فيها .
إدعي الكاذب عزت انه مدني و لا شي يمنع وجوده في الإذاعة .
الإذاعة و التلفزيون لا يدخلهما غير العاملين فيهما و المستضافين في اللقاءات المبرمجة .
كان يوسف عزت المدني هناك أول يوم للحرب رفقة ضباط الدعم السريع .
و كان يحمل بيانات الإنقلاب .
وصل إلي هناك و القتال مشتعل في الطرقات .
هو لم يصل و الحرب في الشوارع بل وصل قبل ذلك لإذاعة بيان مكتوب .
ممثل قحت التي تفوقهم كذبا و الذي عينته علي رأس الإذاعة و التلفزيون هو من دلهم علي الفنيين الذين يشغلون الأجهزة .
الأشرطة التي افرج عنها و بينت الذي دار يومذاك هناك كشفت كل الأكاذيب .
ثبت بالمشاهد المصورة و التي لم يستطيعوا تكذيبها انهم هم من أشعل الحرب و اطلقوا رصاصاتها الاولي بعد ان جهزوا بيانتهم .
تبين الحق ان الجيش لم يطلق الرصاصة الأولي .
و ان الفلول لم يبدأوا الحرب . و ان ( الكيزان ) لم يكونوا لا في اليوم الأول و لا الأيام التالية في المشهد .
مبررات الحرب إنهارت مع فشل إنقلابهم .
اما الإدعاء بأنهم يحاربون لأجل جلب الديمقراطية فإنه إدعاء مضحك و ليس أبأس منه غير الزعم بأنهم يحاربون دولة ٥٦ و التي لا يعلم حميدتي و عبد الرحيم دقلو ان وزير دفاعها وهو اصغر وزير دفاع في العالم حينها من ظهيرهم القبلي و هو والد بوقهم الحالي الوليد مادبو .
دولة الكذب و الأكاذيب تنهار من داخلها بإفكها و بشاعة افعالها و تهافت دعاويها .
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة