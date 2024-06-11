باختصار نرغب في حكومة إنتقالية ورئيس وزراء ود بلد لديه رؤية ويسمع للناصحين ويحاسبه الشعب السوداني وليس جهة أخرى، ليس (طرطور) للداخل ولا (دلدول) للخارج.

لا تضيعوا الزمن في الهراء والالهاء والفرقعات، نفد الصبر ولم يبق للعقلاء كلاما .. وأخشى أن يأت دور المجانين ومن تنفجر غبائنهم دون إنذار ولا حتى مؤشرات.

يصيبني بالغثيان من يصدق أن تضخيم الألفاظ (حكومة حرب) و (حكومة طواريء) .. و (حكومة عسكريين) أو (عسكرة الولاة) .. أنه بمجرد حدوث هذا ينتهي التسيب والفساد والأداء الضعيف .. نحن أساسا في (منطقة عمليات) وهي حالة تتجاوز حالة الطواريء، الجيش كان بمقدوره محاسبة قحت بالقضاء العسكري بسبب علاقتها مع المليشيا، ولكن حتى مجرد بلاغات جنائية حدثت بعد زمن .. ولا أحد يعلم هل هنالك خطوة أخرى تأسست على البلاغات أم لا؟ أسوء من ذلك؟ 15 موظف صرفوا مرتبات من الاتحاد الاوربي في عهد قحت ترفض الحكومة حتى الآن الافصاح عنهم .. دي دايرة ليها (حكومة حرب) يا أصحاب الحلاقيم الكبيرة؟ أي حكومة عادية محترمة كانت كشفت الاسماء وحققت في الأمر، اللهم إلا اذا كان هناك كروت ضغط تمنع الحكومة من هذا. نادي الكشافة البحرية اذا إتضح له وجود رواتب من خارج خزنته سيجري تحقيقا .. الموضوع ما داير حكومة حرب.

إذن المطلوب حكومة ورئيس وزراء .. بدون تسمية غير (إنتقالية) أو (مؤقتة) أو (تصريف أعمال).

لو عندك بوكسي موديل 80 لكن عضمه قوي وداير صيانة خفيفة .. حاتصينه كما يجب ولا تلصق فيه إستيكر موديل 2020؟

في نظري .. الواجب اليوم في رقبة البرهان والقيادة هو حشد طاقات البلد والوعي بالتحديات وتكليف رئيس وزراء .. والا .. ينتهي وطن اسمه السودان وتعم الفوضى!

أكرر رئيس وزراء … لا طرطور ولا دلدول..!

مكي المغربي