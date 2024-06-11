🔴 الوليد مادبو: حميدتي ما عادش عندو الكنترول الكان عندو في السابق

□ د. الوليد مادبو: يعني حميدتي ساعي لمسألة السلم وظائف إنو في يعني إرهاق للأرواح، وفي جرائم كبيرة بترتيب في حق …

○ أ. أحمد طه مقاطعاً: إنت بتصدق الكلا ده إنو حميدتي ساعي للسلام، اللي ساعي للسلام والصاحب بيحدث مقتلة ود النورة؟

□ د. الوليد مادبو: إه ما ما يعني ما طبعا هو ما عادش عندو الكنترول الكان عندو في السابق

#من_أحاجي_الحرب