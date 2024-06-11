رأي ومقالات
🔴 الوليد مادبو: حميدتي ما عادش عندو الكنترول الكان عندو في السابق
□ د. الوليد مادبو: يعني حميدتي ساعي لمسألة السلم وظائف إنو في يعني إرهاق للأرواح، وفي جرائم كبيرة بترتيب في حق …
○ أ. أحمد طه مقاطعاً: إنت بتصدق الكلا ده إنو حميدتي ساعي للسلام، اللي ساعي للسلام والصاحب بيحدث مقتلة ود النورة؟
□ د. الوليد مادبو: إه ما ما يعني ما طبعا هو ما عادش عندو الكنترول الكان عندو في السابق
#من_أحاجي_الحرب
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