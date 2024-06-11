رأي ومقالات

السماء ايضا تقاتل مع الفاشر !!

2024/06/11
بكري المدني

*تخوض فاشر السلطان معركة السودان في شمال دارفور ببسالة مذهلة وثبات تكسرت فوقه نصال الجنجويد الأوباش*

*في أجواء ماطرة وسماء ملبدة بالغيوم خرجت فاشر السلطان رجال ونساء وأطفال تتصدى للمرتزقة شذاذ الآفاق وتلقنهم درس في التضحية والفداء ولسان الحال يقول -هذه الأرض لنا -!*

*كتبنا عند المعركة الأولى أن الأرض تقاتل مع أصحابها وهاهي السماء أيضا تقاتل مع الفاشر*!!

*أنبل مافي معارك الفاشر أنها -اي الفاشر -تقاتل كلها بلا استثناء وبما استطاعت من إعداد والرسالة أن الفاشر لا تستسلم -تنتصر أو تنتصر !*

*اليوم تكمل الفاشر فرض الدفاع وغدا بإذن الله تبدأ واجب الهجوم لتحرير كل البلاد من الجنينة وحتى الجزيرة!*

*بقلم بكري المدنى*

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