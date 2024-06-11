السماء ايضا تقاتل مع الفاشر !!
*تخوض فاشر السلطان معركة السودان في شمال دارفور ببسالة مذهلة وثبات تكسرت فوقه نصال الجنجويد الأوباش*
*في أجواء ماطرة وسماء ملبدة بالغيوم خرجت فاشر السلطان رجال ونساء وأطفال تتصدى للمرتزقة شذاذ الآفاق وتلقنهم درس في التضحية والفداء ولسان الحال يقول -هذه الأرض لنا -!*
*كتبنا عند المعركة الأولى أن الأرض تقاتل مع أصحابها وهاهي السماء أيضا تقاتل مع الفاشر*!!
*أنبل مافي معارك الفاشر أنها -اي الفاشر -تقاتل كلها بلا استثناء وبما استطاعت من إعداد والرسالة أن الفاشر لا تستسلم -تنتصر أو تنتصر !*
*اليوم تكمل الفاشر فرض الدفاع وغدا بإذن الله تبدأ واجب الهجوم لتحرير كل البلاد من الجنينة وحتى الجزيرة!*
*بقلم بكري المدنى*
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