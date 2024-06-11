أحد الأطباء يرد على د. علاء الدين نقد:

□□ زميلنا علاء نقد دافعنا عن موقفكم كلجنة تحضيرية تمثل الأطباء وتفهمناه كوسيلة للمحافظة على النفس وبقية الأطباء المسعفين ومرضاهم؛ لكن موقفك الحالي لانجد له تفسير سوي اصطفافك الواضح مع ميليشيا الجنجويد.

□ حارب الكيزان والاسلاميين والمؤتمر الوطني كما تشاء فلست اول من يحاربهم ولن تكون الآخر. □ حارب الله رسوله كما يحلو لك فقد سبقك كثيرون أولهم سيدك وحبيبك ابليس

□ لكن ماتقوله عن مأساة ود النورة لايكشف معتقدك واصطفافك فقط وإنما يكشف رجولتك المفقودة.

□ ففي الممارسة السياسية يجعلك مرتزق.

□ وفي رزنامة الأخلاق الإنسانية يوصفك منحطاً.

□ وعند قاموس الأدب العربي يكشفك ديوثاً.

□ وفي تعريفات العامية السودانية يظهرك معرصاً.

□ أيضا لايعنينا أن تنال كل هذه التوصيفات فهذا مايعنيك أنت.

□ لكن نحن جموع الأطباء الذين اخترناك لانرضي لمن يمثلنا أن يكون قائداً مرتزقاً ومنحطاً وديوثاً ومعرصاً.

#من_أحاجي_الحرب