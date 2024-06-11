مصر.. الحكومة تعلن إجازة عيد الأضحى.. «6 أيام بخلاف الأسبوعية»

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً يحدد الفترة من السبت الموافق ١٥ يونيو الحالي إلى الخميس الموافق ٢٠ من نفس الشهر كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومع ذلك، ستستمر أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

الشروق نيوز