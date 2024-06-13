راشد عبد الرحيم: عودة المصباح

عاد إلي البلاد امس قادما من المملكة العربية السعودية المصباح ابو زيد قائد كتائب البراء .

إعلام الدعم السريع ومواليه في الوسائط خاصة منصة ( x )

سعوا لإستغلال الزيارة وصنعوا الروايات الكاذبة والمفبركة لتصوير كتيبة البراء وكأنها من جماعات داعش .

يتناسي الدعم السريع ان ما فعله في الشعب السوداني تجاوز في البطش والقتل داعش .

الأقاويل الفطيرة لا يمكن ان تنطلي علي دولة لها نظمها وترتيباتها كالمملكة العربية السعودية .

زيارة المصباح كانت عادية لاهله الذين يقيمون بالمملكة .

كتائب البراء لها رمزيتها التي ينبغي ان تكون في حسابات قياداتها في كل الخطوات والمصباح لم يعد شخصا عاديا وما يطلب منه اكثر مما يراد من عامة الناس .

أحسن المصباح من قبل وهو يعلن انه يعمل تحت إمرة القوات المسلحة ويتحرك بالتوافق معها وانه وكل افراد الكتيبة سيسلمون السلاح ويعودون إلي اعمالهم حال إنتهاء القتال .

الوقفة المشرفة للبراء في المعارك مع القوات المسلحة وجدت قبولا شعبيا كبيرا حتي اصبحت اناشيدهم الحانا تردد في مناسبات الأعراس والأفراح .

اتمني ان تدرك البراء قيمة ان تصبح ايقونة وانشودة للشعب السوداني وتواصل عملها منطلقة من المتطلبات الوطنية حتي وإن تجاوزت التصنيفات لانه من الاوفق لها ان تظل رمزا وطنيا سودانيا لا إسلاميا فقط بل سودانيا إسلاميا .

علي كتائب البراء وقائدها ان تحكم حركتها لتؤكد موقعها انها قيمة وطنية تجمع السودانيين .

الإعلام سلاح خطير الطلقة التي تنطلق قبل ميقاتها قد تصيب مطلقها وكذا الكلمة والموقف والحركة والتنقل .

سبق ان اقامت البراء إفطارا في عطبرة وقعت فيه احداث ما كان لها ان تقع .

نامل ان يقلل المصباح والبراء من الظهور الإعلامي غير الضروري وان تضبط تحركات القادة الداخلية والخارجية .

راشد عبد الرحيم