قطر.. الكشف عن طبيعة العملة الرقمية

أكد الخبير المالي والمصرفي السيد أحمد حمد النعيمي أهمية إطلاق العملة الرقمية المركزية CBDC من قبل مصرف قطر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدعم القطاع المالي الرقمي. وفي حديثه لـ “الشرق”، شرح النعيمي أن العملة الرقمية المركزية تختلف تماماً عن العملات المشفرة مثل البتكوين، حيث يحدد قيمتها البنك المركزي وتكون متساوية في القيمة للعملة الورقية الرسمية للدولة. وأضاف أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذه العملات هو تحقيق الخصوصية وتسهيل عمليات التحويلات المالية بطريقة آمنة وسريعة، مما يساهم في تقليل التكاليف المتعلقة بالنظم المالية التقليدية، ويتيح تنفيذ المعاملات بشكل فوري وفعال. وأخيراً، أشار إلى أن استخدام العملة الرقمية المركزية يسهم في التخلص من الحاجة لطباعة العملات الورقية التقليدية.

وعلى الصعيد الدولي، يضيف الخبير أحمد النعيمي، أن العملة الرقمية تساعد الأجهزة الرقابية المحلية والعالمية على تتبع حركة الأموال وهو ما يسهم في الحد من جرائم عمليات غسل وتبييض الأموال. وأوضح الخبير النعيمي في حديثه لـ الشرق أن مصرف قطر المركزي أعلن عن اطلاق مشروع العملة الرقمية بعد الانتهاء من استكمال البنية التحتية لمواكبة التوجهات العالمية في تطبيق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية، كما سيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية الجديدة في تسوية المدفوعات عالية القيمة مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية كتجربة للتقييم قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى. ويشير النعيمي إلى أن العملة الرقمية باختصار هي تجسيد لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في التعامل بين الشركات والأفراد من خلال استخدام التطبيقات المتاحة لتحويل الأموال مقابل سلع وخدمات متفق عليها إلى حساب مستفيد مصرفي مباشرة، وبذلك يصبح التعامل بين الأطراف رقميا من خلال التطبيقات المتاحة مع قيام البنوك بأعمال التسويات بين حسابات الأطراف المعنية وفي هذه الحالة من حساب المدين إلى حساب الدائن.

وحتى مايو الماضي توجد 3 دول تعمل بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وهي جزر البهاما وجامايكا ونيجيريا، ويوجد 36 برنامجا تجريبيا لهذه العملات الرقمية قيد التنفيذ، كما تمتلك 19 دولة من دول مجموعة الـ20 برامج لهذه العملة في مرحلة التطوير، والعملة الرقمية للبنك المركزي تشبه العملات المشفرة في أنها أكواد برمجية تعمل بتقنية «بلوكتشين»، أي ليس لها مقابل مادي من النقود الورقية في الحسابات البنكية، لكن الاختلاف الآخر أنها عملة مركزية، أي يتحكم بها البنك ويحدد قيمتها، بخلاف العملات المشفرة التي تعتمد في الأساس على فكرة اللامركزية، وفقا لموقع «إنفستوبيديا».

سيد محمد – الشرق القطرية