تحوّل في موقف واشنطن.. مراجعة صفقات بيع الأسلحة للسعودية

يراجع عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأميركي القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، مشيرًا إلى “تقارب” في العلاقات بين البلدين. تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى التوصل لاتفاق أمني مع المملكة وإيجاد حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس، وفقًا لتقرير بلومبيرغ.

أفاد السيناتور بين كاردين (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأنه وجه موظفيه لمراجعة جميع التعليقات المتعلقة بمبيعات الأسلحة للسعوديين.

وأضاف كاردين أن فريق الرئيس الأميركي طلب في بعض الحالات مراجعة هذه المبيعات، بينما يتم العمل على حالات أخرى بشكل مستقل.

في حديثه للصحفيين في مبنى الكابيتول يوم الخميس، قال كاردين: “نحاول تنظيف الكثير من ذلك”، موضحًا أن “بعض هذه الصفقات المجمدة لم تعد ذات صلة، لذا سنحاول العمل مع الإدارة لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون مهتمين بهذه المبيعات. لكن بعضها أرغب في العمل عليه مع الإدارة لنتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها”.

ذكرت بلومبيرغ أن تصريحات كاردين “تعكس تحولاً في نهج اللجنة منذ أن تخلى رئيسها السابق، بوب مينينديز، عن منصبه في ظل مواجهته اتهامات قانونية في نيويورك بتلقي رشاوٍ”.

وكان مينينديز أعلن في عام 2022، أنه سيحجب مبيعات الأسلحة إلى السعودي في ظل قرار أصدرته الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، والتي تقودها المملكة، بخفض إنتاج النفط.

ولدى الكونغرس العديد من صفقات الأسلحة المُعلّقة للسعودية، كما أن بايدن لم يرفع بعد الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، والذي كان قد فرضه في بداية توليه الرئاسة الأميركية، إذ كان قد تعهد بأنه سيجعل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان “منبوذا” في ظل مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

لكن بلومبيرغ تنوه إلى أن أولوية إدارة بايدن تحوّلت منذ ذلك الحين، إذ كانت تسعى قبل اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، تحظى بموجبه المملكة باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع مع إسرائيل.

وذكرت أن تلك المحادثات، التي توقفت في ظل الحرب تُستكمَل بهدوء.

وأشار السيناتور الديمقراطي، كاردين، إلى أن اللجنة تراجع أيضا مبيعات أخرى للأسلحة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الأنظمة العسكرية أو قرارات تعليق بيعها، واكتفى بالقول إن التعامل مع إخلاء التأخيرات التي تخصها “تعد مسؤولية اللجنة”.

وفيما يخص اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع “G7” بخصوص استخدام الأصول الروسية المجمّدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، رحب كاردين بالخطوة، لكنه ذكر أنه يريد برؤية المزيد من الولايات المتحدة وحلفائها، منه ما قد يشمل الحصول على تلك الأصول المجمَّدة.

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