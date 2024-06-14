زيلينسكي: الاتفاق الأمني مع واشنطن يمهد الطريق أمام انضمامنا للناتو

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الاتفاق الأمني الثنائي الذي أبرمته بلاده مع الولايات المتحدة يوم الخميس، على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى “G7” في إيطاليا، يمهد الطريق لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال زيلينسكي إن الاتفاق “ينص على أن الولايات المتحدة تدعم انضمام أوكرانيا المستقبلي إلى حلف شمال الأطلسي وتعترف بأن اتفاقنا الأمني يمهد الطريق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي”.

في وقت سابق من يوم الخميس، وقع الرئيسان جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي اتفاقاً أمنياً بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، مع توجيه بايدن تحذيراً للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن حلفاء أوكرانيا “لن يتراجعوا”.

ورحب بايدن بالاتفاق الثنائي وتوافق دول مجموعة السبع على دعم كييف بـ 50 مليار دولار مصدرها الأصول الروسية المجمدة، مؤكداً أن المجموعة “تظهر لبوتين بشكل جماعي أنه لا يستطيع أن يقسمنا”.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بموجب اتفاق أمني مدته عشر سنوات.

وجاء في بيان أميركي مصاحب للاتفاق الأمني، قبل وقت قصير من حفل التوقيع: “اليوم، ترسل الولايات المتحدة إشارة قوية حول دعمنا القوي لأوكرانيا الآن وفي المستقبل”.

استقبل قادة مجموعة السبع زيلينسكي بحفاوة يوم الخميس في إيطاليا، حيث أعلنوا عن اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها، بينما دعاهم الرئيس الأوكراني إلى تسريع عمليات تسليم الأسلحة وتدريب الطيارين على مقاتلات “إف 16”.

وانضم زيلينسكي إلى قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان) الذين اجتمعوا برئاسة إيطاليا في منتجع بروغو إنيازيا الساحلي في منطقة بوليا في جنوب البلاد.

والتقى بايدن بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس وآخرين غيرهم في هذا المنتجع الفخم، لمناقشة المساعدات الجديدة وآلية الدعم المالي التي تسمح بالاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة من قبل الدول الغربية لصالح أوكرانيا.

وبعد باريس وبرلين، أعلنت واشنطن، الخميس، التوصل إلى “اتفاق سياسي” في هذا الملف المعقّد. ووصف شولتس الاتفاق بـ”التاريخي”.

من جهته، قال زيلينسكي خلال الاجتماع مع قادة مجموعة السبع، “من الصحيح أن تكون روسيا هي التي تدفع”، مطالباً بالمصادرة التامّة لأصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو التي جمّدها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، الأمر الذي يواجَه بالرفض حالياً لأسباب قانونية.

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