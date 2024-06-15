بالصور.. رئيس الأركان القطري يلتقي رئيس مكتب الأمن القومي ورئيس الأركان العامة للجيش البولنديين

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، مع سعادة السيد ياسك شفيرا رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته لجمهورية بولندا.

كما التقى سعادته، خلال الزيارة، سعادة الفريق أول فيسواف كوكوا، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي.

جرى خلال اللقاءين، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاءين، عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية.

الشرق القطرية