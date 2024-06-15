يا سامياااااااا.. مناحة ثواكل تقزم اليوم
يا سامياااااااا
مناحة ثواكل تقزم اليوم
> زينب الصادق:- مشاة الفرقة السادسة ومليشيا مناوي تضيف جريمة اخرى إلى جرائم الطيران السوداني وعلى العالم أن يتدخل حتى لاتتكرر جريمة اغتيال يعقوب
> خالد عمر :- مقتل علي يعقوب جريمة مكتملة الأركان يتحمل مسؤوليتها جيش علي كرتي
> القراي:- علي يعقوب قاتل بشرف ولكن كتائب البراء هاجمته وهو يتلو المصحف
> حمدوك :- أنعى لكم برمة ناصر ( وله هو المات منو)
> أسماء محمود محمد طه :- نبيُّ آخر يغدر به ورسالةٌ أخرى لم تكتمل
> ياسر عرمان:- كم هي جريمة بشعة أن يغتال على يعقوب في الأشهر الحرم وهو يرمي الجمرات في الفاشر وفي يوم الوقفة تحديدا ( هيئع)
> عمر الدقير :- يوم حزين وغمامة كسيرة الجناح تتكئ على بوابة الفاشر وهدهد السلام تناتبه حالة اكتئاب منفرجة الزوايا في أركان الوطن الحبيب والترس الذي جواي ينكسر لأول مرة
> الوليد مادبو:- هذا خبر عارِ من الصحة .. كنت اتكلم معه قبل ساعتين وكان يجلس في كرسي قائد الفرقة السادسة
> جعفر حسن:- اطلعنا كل السفارات بهذه الجريمة البالغة البشاعة
> ودالفكي:- مكالمات المعزين عبر الكول سنتر لم تنقطع
> بكري الجاك:- برضو المهندسين سقطت!
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سامياااااو
حسن إسماعيل
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