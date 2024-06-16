راشد عبد الرحيم: ضربة في الرأس
( مافي راجل بشوف بطن كراعي ) هذا قول ماثور عن الهالك علي يعقوب وسط جنوده .
الرصاصة اصابته اليوم في راسه من الخلف و ليس من جبهته بعد ان ترك عربته و هرب إلي داخل الأحياء .
قبل يومين من هلاكه إستنجد الهالك بقبائل السلامات و البني هلبة للفزع إليه في الفاشر .
هو من قادة الرزيقات و هي عماد الدعم السريع و يليهم المسيرية .
لم يستنجد بهما لانه يعلم ان لا أحد سيسمع صراخه فقد هلك معظم شباب القبيليتين علي تخوم سلاح المدرعات و في امدرمان و قندهار .
حتي البني هلبة و السلامات نكصوا عنه .
المدد البشري للجنجويد تقلص و سيفقدون اكثر بموت هذا الهالك الذي كان من كبار الموردين للجنود و المرتزقة من تشاد و إفريقيا الوسطي و مالي و بوركينا فاسو .
ذهب الهالك و يتقدمه تاريخ قذر من عمليات النصب علي الإغاثة و مهاجمة قوافلها و مؤسسات الدولة و قتل كثير من العاملين فيها .
ضربة في الراس هي التي اهلكته و ضرب القيادة الميدانية في الراس كفيل بان يفعل فعله في القوات علي الارض و تصبج الفاشر عصية عليهم و كل دارفور .
معارك الفاشر قصمت العديد من قادة الوسط و إن غطي خبر هلاك اكبرهم فإن اثر الفجيعة سيقضي عليهم و يشتتهم .
هلك علي يعقوب في ذات اليوم الذي قتلوا فيها القائد خميس في الجنينة و اليوم دفع الثمن ليراه الناس جثة هامة تنقل و لكن من قتلوه شجاعة كان اشرف منه لم يمثلوا بجثته بل قبروه وفقا لإحكام الفقه التي تكرم الميت .
راشد عبد الرحيم
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