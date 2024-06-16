نائبة الرئيس الأميركي تعلن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، عن تقديم مساعدات بقيمة تزيد على 1.5 مليار دولار، يُخصص جزء منها لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا وتحسين الوضع الإنساني في البلاد نتيجة الغزو الروسي المستمر منذ 27 شهرًا.

جاء هذا الإعلان خلال حضور هاريس لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا في لوسيرن، سويسرا، حيث من المقرر أن تلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتلقي كلمة في الجلسة العامة للقمة.

وأوضح مكتب نائبة الرئيس أن المساعدات تشمل 500 مليون دولار من التمويل الجديد المخصص لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى إعادة تخصيص 324 مليون دولار من الأموال المعلن عنها سابقًا لإصلاحات عاجلة للبنية التحتية للطاقة واحتياجات أخرى في أوكرانيا.

وقال مكتب هاريس: “ستساهم هذه الجهود في مساعدة أوكرانيا على مواجهة آثار الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة من خلال دعم الإصلاحات واستعادة العمل بشكل طبيعي، وتعزيز قدرة أوكرانيا على التعامل مع انقطاع إمدادات الطاقة، ووضع الأساس لإصلاح وتوسيع نظام الطاقة في البلاد”.

كما أعلنت هاريس تقديم أكثر من 379 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمساعدة اللاجئين وغيرهم من المتضررين من الحرب.

وتهدف هذه الأموال إلى المساعدة في تلبية احتياجات الغذاء والخدمات الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة لملايين الأوكرانيين.

رويترز