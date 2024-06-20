“المحقق” تنشر تقريراً مطولاً عن أنشطة المرتزقة من جنوب السودان ضمن مليشيا الدعم السريع

نشرت صحيفة (Sudans post) التي تصدر باللغة الإنجليزية، أمس (الأثنين) تقريراً مطولاً عن اعتقال اللواء (قبريال تاب قاتويك)، بواسطة قوات “الحركة الشعبية في المعارضة” التي يتزعمها الدكتور رياك مشار، على خلفية اتهام قاتويك بتجنيد مقاتلين من جنوب السودان – ولاية الوحدة – لصالح مليشيا الدعم السريع.

ولأهمية ما جاء في التقرير، تنشره “المحقق” دون أن تتبنى المعلومات أو وجهات النظر الواردة فيه.

بانتيو – سودانز بوست

يبدو أن الصراع في السودان يمتد عبر الحدود، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن زعزعة الاستقرار الإقليمي. اعتقلت المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان، “الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة”، مواطناً من جنوب السودان يُدعى قبريال تاب قاتويك، أحد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب قوات ميليشيا الدعم السريع السودانية، في الصراع الدائر ضد القوات المسلحة السودانية.

يلقي الاعتقال، إلى جانب اتهامات قاتويك بتجنيد مقاتلين داخل جنوب السودان، الضوء على احتمال أن يؤدي الصراع السوداني إلى زعزعة استقرار جارته الجنوبية. تلقت *سودانز بوست* لأول مرة معلومات من مصدرين في بانتيو حول اعتقال قاتويك الذي يقود وحدة تضم ما يصل إلى 1000 مقاتل من جنوب السودان ضمن قوات الدعم السريع. وتزعم المصادر أن قاتويك يقوم بتجنيد مقاتلين في ولاية الوحدة منذ ديسمبر 2023 وتم القبض عليه في مايو 2024 أثناء محاولته الوصول إلى مقر الجيش الشعبي لتحرير السودان – في المعارضة في تونغ.

وزعم المصدران أن قاتويك اعتقل مع 56 من مقاتليه. وروى أحد المصدرين:

“سمعت أنه هنا في بانتيو وأنه محتجز من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان – المعارضة في تونغ (جزيرة تقع شمال غرب مدينة بانتيو) مع 56 آخرين. وبقدر ما أستطيع أن أقول، جاء تاب إلى جنوب السودان (ولاية الوحدة) ثلاث مرات منذ بدء الحرب [في السودان]. ويقال إنه خلال هذه الزيارات قام بتجنيد وأخذ قوات للقتال مع قوات الدعم السريع في السودان. وسبب قدومه هو أن العديد من قواته قتلوا في السودان وكان يأتي ليجدد أعداد قواته المتراجعة”.

وقررت صحيفة سودانز بوست السفر إلى تونغ حيث يتم احتجاز قاتويك من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وتم السماح لها بالدخول إلى مركز الاحتجاز الذي يُحتجز فيه، الذي ادعى أيضًا أن جنوده محتجزون في منشأة منفصلة.

ونفى الرائد كاربينو ياي بازال، المتحدث باسم القطاع الثاني في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، مزاعم اعتقال قاتويك مع 56 آخرين. ويشتبه في قيام قاتويك بزيارة ولاية الوحدة لتجنيد مقاتلين لقوات الدعم السريع.

ويزعم بازالي كذلك أن قاتويك انشق سابقًا عن الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وانضم إلى قوات الدعم السريع قبل اندلاع الصراع السوداني. و قال:

“لقد كان أحد ضباطنا ثم انشق وانضم إلى الحكومة في عهد الرئيس سلفا كير. ثم انشق مرة أخرى وتوجه إلى السودان حيث بقي حتى اندلعت الحرب. وعندما اندلع الصراع بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع، انضم إلى قوات الدعم السريع وأصبح قائداً كبيراً. وهو متهم بأنه من بين الذين دمروا الممتلكات وقتلوا المدنيين في السودان”.

ويدعي أن قاتويك مسؤول، مثل أي جندي آخر من قوات الدعم السريع، عن الدمار والإصابات بين المدنيين في السودان. ويزعم أيضاً أنه حاول تجنيد مقاتلين في ولاية الوحدة عدة مرات.

ووفقاً لبازالي، جاء قبريال قاتويك لأول مرة إلى ولاية الوحدة في مارس/آذار. والتقى باللواء موسى روي خور قائد منطقة غاريا (جنوب غرب هجليج). ويزعم بازال أن قاتويك قدم قائمة بأسماء المقاتلين، مدعيًا أنه يريد إنهاء الحرب في السودان وإحضار قواته للانضمام إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان- المعارضة.

“اتفقنا وعاد إلى السودان ليحضر قواته على ما يبدو. لكنه لم يعد حتى منتصف مايو/أيار عندما جاء من السودان ووصل إلى تونغ، حيث يوجد مقرنا الرئيسي في ولاية الوحدة. وهناك لاحظنا أنه كان يحاول أثناء إقامته إقناع الشباب في المنطقة بالذهاب معه والقتال مع قوات الدعم السريع. وهذا هو سبب اعتقاله وخلص إلى القول إنه الآن محتجز في تونغ.

وسمحت سلطات الجيش الشعبي لتحرير السودان- المعارضة ل سودانز بوست بالوصول إلى زنزانة قاتويك المسقوفة بالقش، لكن مُنعت من تسجيل محادثة قصيرة تتضمن أسئلة وأجوبة. وقال قاتويك إنه جاء “بحسن النية وبدون نوايا سيئة”. ووفقا له، فقد جاء لتقديم قائمة بأسماء رجاله الذين قال إنهم يريدون الانضمام إليه في الجيش الشعبي لتحرير السودان- المعارضة “ولكن تم اعتقالي بدلاً من ذلك وها أنا ذا”. يعاملونني بشكل جيد وليس لدي ما أشكو منه.”

ووفقا لقاتويك، فإن القوة التي يقودها تتراوح بين 750 و1000 جندي. وقال إن بعضهم من فشودة وأويل وأبيي وولاية الوحدة. وقال إن هناك قادة آخرين من جنوب السودان مثل “بلات”، وهو جندي سابق للجنرال ماتيب نيال من بول نوير، يقود عدة قوات في الخرطوم. وقال إن عدد المقاتلين من جنوب السودان آخذ في الانخفاض بسبب الخلافات مع قوات الدعم السريع. وقال إنه جاء إلى ولاية الوحدة في السابق ليس للتجنيد بل لزيارة عائلته. قال قاتويك إنه ينحدر من نوير لامويل بايام في مقاطعة روبكونا. بنتيو، عاصمة ولاية الوحدة، تنتمي نفسها إلى بانياني بايام من مقاطعة روبكونا.

وقال قاتويك إنه في مرحلة ما، اندلع القتال بين قواته وقوات الدعم السريع في حلة كوكو وأدى إلى مقتل 5 أشخاص (إثنان من قواته وثلاثة من العناصر العربية في قوات الدعم السريع). ولم تتمكن صحيفة سودانز بوست من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء ولكنها عثرت على مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت يظهر اشتباكات بين عناصر قوات الدعم السريع النوير ونظرائهم من قبيلة الرزيقات في محلية شرق النيل. وجاء في تعليق الفيديو أن المرتزقة الجنوبيين قتلوا جميع الرزيقات.

في حين أن سودانز بوست لا يمكنها معرفة أن قاتويك كان يشير إلى هذا الحادث، لكن تم نشر الفيديو على الإنترنت في ديسمبر 2023، وهو نفس التاريخ الذي قال قاتويك إن قواته اشتبكت فيه مع عناصر الرزيقات من قوات الدعم السريع. وقال إن القتال بدأ بسبب الأسلحة التي استولوا عليها من فيلق الإشارة في جنوب بحري (المعروف أيضًا باسم الخرطوم بحري) عندما طلبت قوات الدعم السريع من جنوده تسليمها إلى الجنود العرب، فقيل إنهم رفضوه، مما أدى إلى اندلاع القتال. وقال قاتويك إن قواته نُقلت بعد ذلك إلى بابنوسة إلى جانب قوات الجنرال ستيفن بواي رولنيانج، زعيم الحركة الشعبية لجنوب السودان. ونفى بواي في السابق أي مزاعم بوجود علاقات مع قوات الدعم السريع.

“بعد ذلك القتال، تم نقلنا إلى بابنوسة، وقاتلنا هناك حتى انتهت ذخائرنا. هذا هو الوقت الذي بدأت فيه القدوم إلى جنوب السودان، لكن نيتي كانت زيارة عائلتي لأنني من ولاية الوحدة. وعلى وجه الدقة، أنا مواطن من مقاطعة روبكونا، وقد جئت لزيارة أهلي، وليس لتجنيدهم في قوات الدعم السريع”.

اعتماد الدعم السريع على مرتزقة جنوب السودان

وقد اعتمدت قوات الدعم السريع بشكل كبير على المقاتلين الأجانب، بما في ذلك المقاتلين من جنوب السودان. كما استخدمت القوات المسلحة السودانية المرتزقة، ولكن ليس إلى حد قوات الدعم السريع. وكانت هناك مزاعم بأن قادة المعارضة في جنوب السودان يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع. وأحد هؤلاء هو الجنرال ستيفن بواي رولنيانغ، زعيم الحركة الشعبية لجنوب السودان المعارضة. ونفى بواي في مقابلة سابقة مع سودانز بوست تورطه مع قوات الدعم السريع. لكن صور رجاله التي ظهرت على الإنترنت ألقت المزيد من الشكوك على ادعاءاته. وشوهد الجنود وهم يرتدون زي قوات الدعم السريع.

وبواي، الذي يتفاوض حاليا مع حكومة جنوب السودان في مبادرة سلام بوساطة كينيا، هو ضابط سابق في جيش جنوب السودان تم تجريده من رتبته بسبب ادعاءات كاذبة بالتعاون مع المتمردين. ثم فر من البلاد وشكل الحركة السودانية الخاصة في عام 2021، وبعد ذلك ظهرت مزاعم بمشاركته إلى جانب قوات الدعم السريع في الصراع السوداني. وفي العام الماضي، انتشرت قوات جنوب السودان، وهي جيش جنوب السودان، على الحدود إلى جانب السودان بسبب مخاوف من استعداد قوات الجنرال بواي للهجوم من بابنوسا.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أكدت وزيرة داخلية جنوب السودان، أنجلينا تيني، خلال منتدى المحافظين السابع وجود مواطنين من جنوب السودان يقاتلون على جانبي الصراع السوداني. الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت تعزز هذه الادعاءات، حيث تصور أفرادًا من جنوب السودان يرتدون زي قوات الدعم السريع.

“هناك شيء غريب يحدث، الكثير من مواطني جنوب السودان متورطون أيضًا ويشاركون في الحرب في السودان من كلا الجانبين. وقد تم الإبلاغ عن هذا رسميا. نحن قلقون للغاية من حصولهم على هذه الأسلحة، ولا نعرف أبدًا أين ستنتهي هذه الأسلحة أو فيما يمكن استخدامها. إنه مصدر قلق بالنسبة لنا. وقالت تيني في ذلك الوقت: “ليس لدينا حتى الآن دليل على عبور الأسلحة إلى جنوب السودان، لكن فرص حدوث ذلك حقيقية للغاية”.

ويثير تورط جنوب السودان في الصراع السوداني مخاوف جدية بشأن احتمال انتشار الأسلحة عبر الحدود التي يسهل اختراقها. وقد ردد هذا التخوف كل من تيني ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS)، نيكولاس هايسوم. وبينما أعرب هايسوم عن قلقه بشأن أنشطة التجنيد المحتملة داخل جنوب السودان، أقر هايسوم بالقيود التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في معالجة قضايا أمن الحدود.

“هذه ليست قضايا يمكننا في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التعامل معها بسهولة. نحن لا نحافظ على الحدود، ولا نحافظ على الجمارك، ولكننا سنكون حريصين على تنبيه المجتمعات والسلطات، إذا استطعنا، للعب دور مفيد في تقليل ما قد يكون امتدادًا محتملًا للصراع، ومدمرًا للغاية، ” قال هيسوم.

المحقق – ترجمة أبو دجانة الطاهر