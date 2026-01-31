السفير عدوي من القاهرة: طلب الحكومة التضييق على السودانيين في مصر «أوهام»

وصف ماتداول بشأن طلب الحكومة التضييق على السودانيين في مصر بـ «الأوهام»

القاهرة :محمد جمال قندول- الكرامة

نظّم سفير السودان لدى مصر الفريق أول ركن عماد عدوي مؤتمراً صحفياً ظهر أمس (الجمعة) أماط فيه اللثام عن الإجراءات المصرية الأخيرة فيما يخص الوجود الأجنبي.

عدوي استعرض بالأرقام العديد من المعلومات المهمة حول الوجود السوداني والجهود المصرية والتقدير الخاص للسودانيين بأرض الكنانة.

الخطوط الحمراء

وأعرب سفير السودان لدى مصر الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر حكومةً وشعباً على ما قدّموه للسودانيين خلال محنة الحرب.

ووصف عدوي الشائعات التي تحدّثت عن طلب من الحكومة السودانية بتضيق المساحات على السودانيين بمصر بالأوهام.

وأبان عدوي خلال مؤتمره الصحفي بمباني السفارة بالتجمع الخامس أنّ لكل دولة الحق في إصدار قوانينها الخاصة باللاجئين، مستشهداً بوزارة الداخلية السودانية التي شرعت في تنفيذ القوانين المنظمة للهجرة، ودعا لأهمية الامتثال لتلك القوانين، معبرًا عن تقديرهم للقوانين وقرار الحكومة المصرية المعنية للوجود الأجنبي منهم.

وطالب السفير عدوي الوجود السوداني في مصر بضرورة اتباع القوانين والضوابط المنظمة للهجرة، موضحًا بأنّ العدد المقدر للسودانيين بمصر يبلغ 6 ملايين شخص.

وأثنى السفير عماد على الجانب المصري الذي ظل دوماً ولا زال يراعي الوجود السوداني بشكلٍ خاص في كثير من القرارات المنظمة للوجود الأجنبي وذلك تقديراـ لقدسية العلاقات السودانية المصرية.

وأضاف بأنه لا بد من النظر للصورة الكلية بالرعاية الكريمة التي نتلقاها من الحكومة المصرية والشعب المصري، مشيراً إلى أن العلاقات مع مصر مميزة ويكفي الاستدلال بالبيان المصري عقب زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للقاهرة، حينما أكّدت مصر موقفها الواضح والمبدئي في إبراز الخطوط الحمراء.

الإجراءات الخاصة

ورد حول ما أثير في الأسافير خلال الأيام الماضية عن تجاوزات من الجالية السودانية، قال عدوي: إنّ عدد السجناء في مصر “400” سجيناً من جملة العدد المقدر بـ”6″ ملايين سوداني، وهو ما يبرز بوضوح بأن الجالية السودانية منضبطة وتحترم قوانين البلد المضيف.

وكشف السفير عماد عن تفاهمات مع وزارة العمل المصرية قادت لمنح تصاريح عمل للسودانيين وخفض الرسوم المفروضة على كثير من المعاملات. وقال إنّ السفارة تطرح للحلول والمعالجات اللازمة وذلك عبر لقاءاتها مع الجهات المصرية المختصة.

وذكر عدوي بأن دور السفارة يتمثل في الرعاية والتنسيق بالضوابط لمواقع التشوهات للوجود السوداني، مشيراً لدور السفارة مع الجانب المصري في إطلاق سراح عدد كبير من السجناء السودانيين بمصر والبالغ عددهم “400” سجيناً، وذلك عبر سداد الغرامات الخاصة بهم وإرجاعهم للبلاد.

وفي سياق آخر كشف المستشار الثقافي للسفارة السودانية بالقاهرة عاصم أحمد حسن عن اكتمال الإجراءات الخاصة بمنحة الأزهر الشريف والمقدرة بـ(220) منحة.

وأضاف بأن المنح تكون عند بداية التقديم للجامعات المصرية في يونيو أو يوليو حتى ديسمبر أو أكتوبر من نفس العام، بمعنى يونيو ويوليو 2026.

من جانبه، قال المستشار الطبي للسفارة السودانية د. خضر فيصل إن الوجود السوداني ينال التقدير والاحترام من حيث الرعاية والاحترام،وأضاف بأن ديسمبر المنصرم شهد قافلة طبية مصرية إلى بورتسودان، حيث أجروا عمليات وتدريب.

فيما استعرض القنصل إبراهيم بالأرقام الخدمات المقدّمة للجالية السودانية، حيث قال إنّ المعاملات وصلت خلال الأشهر الماضية قبل الانتقال للمقر الجديد لـ8 آلاف معاملة في اليوم.

