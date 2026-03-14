جدل بين “متوحشين” و”آكلي الخشب”!

أطلق البحارة البرتغاليون على أرخبيل جزر ماريانا اسم “جزر قطاع الطرق”، وكان سبب ذلك أن سكان جزيرة غوام الأصليين سرقوا بعض الأشياء من سفينة ماجلان أثناء رسوه هناك في مارس 1521.

هذا الاسم ظل عالقا في الخرائط والوثائق لقرون، في سخرية مريرة من التاريخ، إذ أن التوصيف الحقيقي لقطاع الطرق إنما يصدق على أولئك الذين أبحروا من أوروبا ليقلبوا موازين العالم رأسا على عقب، لا على من حاول حماية ما يملك بل حتى أولئك الذين أظهروا الفضول حيال ما تحمله سفن الغرباء.

لم تكن هذه الحادثة سوى سطر في سجل حافل بالعنف الرمزي والمادي الذي مارسه الغرباء ضد سكان الأراضي التي “اكتشفوها”.

أطلق الإسبان والبرتغاليون ومن تلاهم من الأوروبيين مجموعة من الأوصاف والمصطلحات المهينة على السكان الأصليين للأمريكتين، وكانت هذه الأوصاف أشبه بتمهيد أيديولوجي يسبق الغزو العسكري، إذ جردت الضحية من إنسانيتها وحولتها إلى كيان أدنى يستحق الإخضاع أو الإبادة، فشُبهوا بالحيوانات، وتحدث بحار بريطاني عنهم وكأنهم “لا يختلفون كثيرا عن الوحوش”، فيما لاحظ الإسبان أنهم “يبتسمون كالقردة”.

تعددت الألقاب: “هنود حمر”، “برابرة”، “غير يهود”، وكلها صبت في قالب نمطي واحد قبيح يصورهم ككائنات بائسة قاسية، لصوص متعطشون للدماء. مثلت هذه الصورة المشوهة الذريعة الأخلاقية لفرض نظام الإقطاع والعمل القسري، ولتبرير سياسات البطش والغزو العنيف. حتى ماجلان نفسه، حين أطلق اسم “باتاغونيا” على المنطقة الجنوبية من أمريكا الجنوبية، لم يبتعد عن هذا المنطق، فالاسم مشتق من كائن خرافي ضخم ذي حوافر، وذلك لأن أقدام السكان المحليين الملفوفة بالجلود ذكرته بمخالب الحيوانات.

لم يتوقف الأمر عند حدود التشبيه بالحيوان، بل تطور إلى اتهامات أشنع. المقاومون للسيطرة الأوروبية كانوا يُوصمون تلقائيًا بأكلة لحوم البشر، وهي تهمة تجعل من يعاقبهم وكأنه يؤدي خدمة للإنسانية. لعل كريستوفر كولومبوس يقدم لنا نموذجا صارخا على هذه العقلية المزدوجة، ففي مذكراته ليومي الرابع والثالث والعشرين من نوفمبر 1492، نجده يسجل أوصافًا لـ”متوحشين شرسين” يملكون عينا في جباههم وأنوفا كأنوف الكلاب يشربون بها الدماء، مستعينا بخيال مستعر من قصص الرحالة القدامى ليرسم من خلاله وحشا أسطوريا. لكنه حين يصفهم إيجابا، لا يخرج عن منطق النفعية الاستعمارية. عندما يقول إنهم “شعب وسيم جدا، ذو عيون جميلة وأجساد متقنة الصنع، كرام غير جشعين يعطون كل ما يملكون مقابل أي شيء”، فهو إنما يمدحهم كبضاعة بشرية واعدة، كعبيد محتملين. بل هو يصرح بذلك صراحة عندما يلاحظ ذكاءهم وسرعة تعلمهم، ليقول عنهم إنهم “سيكونون خداما جيدين وأذكياء، فقد لاحظتُ أنهم يستوعبون ما يُقال لهم بسرعة”.

يتجلى الازدراء الأعمق في ملاحظته البريئة ظاهريا عن جهلهم بالحديد والسيوف، حيث أمسكوا بالشفرة الحادة فجرحوا أنفسهم. هذا الجهل لم يكن مدعاة لتعليمهم أو حمايتهم، بل كان برهانا على دنو منزلتهم وسهولة السيطرة عليهم، وهو ما عبر عنه بوضوح في رسالته إلى الملكين فرديناند وإيزابيلا عندما قال: “بخمسين رجلا يمكن إخضاعهم جميعا وإجبارهم على فعل ما هو مطلوب منهم”. لذلك لم يتردد لحظة في أول لقاء بهم أن يختطف ستة منهم ليعلمهم الإسبانية في إسبانيا، قبل أن يبيعهم لاحقا في أسواق النخاسة.

ما جرى بين الجانبين لم يكن مجرد سوء تفاهم، بل هوة حضارية مأساوية عميقة دفعت الدخلاء إلى تصنيف الآخر ككائن غير إنساني، ما جعل إبادته عملية مقبولة بل وضرورية في بعض الأحيان، لدرجة أن بعض المصادر تشير إلى أن الإسبان وضعوا قاعدة تقضي بقتل مئة من السكان الأصليين مقابل كل مسيحي يُقتل.

بالمقابل، لم يكن رد فعل السكان الأصليين أقل دهشة وخوفا، فقد اعتبر بعضهم الوافدين الجدد المدججين بالدروع الحديدية والخيول والكلاب المقاتلة والملتحين بغزارة، كائنات غير بشرية، ووصفوهم أحيانا بأنهم ” آكلي خشب ومصاصو دماء”، في إشارة إلى شربهم للنبيذ.

من أبلغ المشاهد التي تكشف زيف الصورة التي رسمها الأوروبيون عن “الهمجية” قصة ثلاثة من سكان العالم الجديد أحضروا إلى بلاط الملك الفرنسي شارل التاسع عام 1562. لم يكونوا متعطشين للدماء، بل كانوا مراقبين فطنين لامسوا التناقض الصارخ في المجتمع الفرنسي، فسجلوا دهشتهم من أن نصف الشعب يعاني الجوع والفقر بينما يكدس النصف الآخر الثروات.

تبادل الطرفان نظرات الدهشة والخوف، لكن طرفا منهما فقط هو الذي امتلك القوة ليحول رؤيته إلى حقيقة مسلحة، ويطبع التاريخ بصورته. هكذا ظل التاريخ يتحدث بصوت واحد، فتحول ضحايا الإبادة والاستعباد والنهب إلى “متوحشين” و”أكلة لحوم بشر”.

