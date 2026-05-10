«تذكرة ذهاب بلا عودة».. مشروع تخرج يكشف الوجه المظلم للإنترنت

حين يتحول العالم الرقمى من مساحة للمعرفة والتواصل إلى متاهة مظلمة تُخفى خلف شاشاتها أبوابًا للابتزاز والجرائم والضياع، قررت مجموعة من طالبات قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنات، جامعة الأزهر، أن يخضن معركة الوعى فى مواجهة هذا الخطر الصامت، فحولن مشروع تخرجهن إلى حملة تحمل عنوان «Error ٤٠٤» بشعار «تذكرة ذهاب بلا عودة»، وذلك بهدف تفكيك غموض «الدارك ويب»، وإعادة تشكيل وعى الشباب ليكون أكثر إدراكًا، وقدرة على حماية نفسه فى عالم رقمى لم يعد يحتمل الجهل أو التهاون.فى محاولة لتسليط الضوء على واحدة من أخطر القضايا الرقمية التى تهدد الشباب، قالت سارة أسامة، إحدى الطالبات المشاركات فى المشروع، لـ«المصرى اليوم»: «مشروعنا عبارة عن حملة توعوية هدفها الأساسى كشف حقيقة الدارك ويب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه، وبناء وعى رقمى يجعل الشباب قادرين يميزوا بين الأمن والخطر على الإنترنت».وحرصت «سارة» وزميلاتها على التركيز مع الوجه الخفى للإنترنت، وما يحيط به من غموض وتعقيد، مع طرح رؤية واضحة ومتماسكة تكشف الدوافع التى تقود البعض إلى الانخراط فى العالم المظلم.

وتابعت: «فى فضول كبير عند الشباب ناحية الدارك ويب، وده ممكن يكون بداية لطريق خطر، ممكن يوصل للاحتيال أو الابتزاز أو حتى التورط فى أنشطة غير قانونية، فكان لازم نوضح الصورة الكاملة».

وأضافت: «المشروع بيركز على شرح الفرق بين مستويات الإنترنت الثلاثة: الويب السطحى زى المواقع العادية ومحركات البحث، والويب العميق زى الحسابات البنكية والبريد الإلكترونى، وأخيرًا الدارك ويب اللى بيحتاج أدوات خاصة للدخول إليه، وده الجزء الأخطر الذى نسلط عليه الضوء».

وأكدت أن هدفهم ليس التخويف، بل التوعية المبنية على الفهم، وتقول: «إحنا بنحاول نوصل رسالة إن الفضول غير المحسوب ممكن يفتح أبواب صعب تتقفل، ويكون بداية لطريق مينفعش العودة منه».

كما أشارت «سارة» إلى أن المشروع يسعى لبناء مجتمع رقمى أكثر وعيًا، موضحة: «رؤيتنا أن يبقى فى استخدام مسؤول وآمن للإنترنت، بعيد عن التهويل أو الغموض، مع دعم دور الإعلام فى نشر ثقافة الأمن الرقمى وتصحيح الأفكار المنتشرة عن الدارك ويب».

