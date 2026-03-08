لماذا ركزت إيران على الخليج بنحو 15 ضعفا عن إسرائيل؟.. خبير عسكري يجيب

كشف الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب تفاصيل مصير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية التي أطلقت في الأيام الأولى من التصعيد العسكري الإيراني-الأمريكي-الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، أن إيران أطلقت خلال الأيام الأربعة الأولى فقط 500 صاروخ باليستي وكروز وأكثر من 2000 مسيرة، مع تراجع ملحوظ في وتيرة الهجمات الباليستية بنسبة 90% والمسيرات بنسبة 83% بحلول 5 مارس، مرجعا ذلك إلى أنه بفضل الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على منصات الإطلاق والإنتاج الإيرانية.

أوضح العميد سمير راغب في منشور له عبر حسابه على “فيسبوك” أن إيران استخدمت الصواريخ الباليستية بشكل رئيسي لاستهداف إسرائيل، بينما اعتمدت على المسيرات خاصة طراز شاهد-136 وأنواع مشابهة لضرب دول الخليج، مع تصعيد واضح في استهداف البنية التحتية الطاقوية والمنشآت المدنية.

وأشار الخبير العسكري المصري إلى تباين كبير في هجمات إيران ضد إسرائيل مقارنة بدول الخليج العربية، مؤكدا أن حجم الاستهداف ضد دول الخليج بلغ نحو 15 ضعفا عما وجه إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا الاختيار الاستراتيجي يعكس حسابات إيرانية مدروسة.

وأرجع راغب السبب في هذا الاختيار إلى عدة عوامل من بينها” كثافة المسيرات حيث تسمح المسيرات بـ”عملية التشبع” ضد الدفاعات الجوية، مما يزيد من فرص الإصابة حتى لو كانت نسبة الاعتراض عالية.

وأشار إلى أن المسيرات مناسبة لضرب أهداف “رخوة” وهي الأهداف غير المحمية بشدة أو ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل حقول النفط، الموانئ، والمنشآت الطاقوية في الخليج، إضافة إلى استراتيجية الاستنزاف من خلال استنزاف المسيرات مبكرا لتآكل منظومات الدفاع الجوي مثل باتريوت وثاد في دول الخليج، مع الحفاظ على الصواريخ الباليستية للمراحل اللاحقة من الصراع.

وحذر العميد راغب من أن إيران تراهن على أن دول الخليج ستفقد صبرها تحت الضغط الاقتصادي الناتج عن استهداف الطاقة ومضيق هرمز، فتضغط خلف الكواليس على واشنطن لإنهاء النزاع بدلا من الانضمام إليه.

وكشف الخبير الاستراتيجي أن المفارقة -حسب رأيه- بأن هذا الرهان قد ينقلب عليها، وأن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية قد يدفع دول الخليج نحو التدخل المباشر بدلا من السعي للتهدئة، مما يعزز التحالف الإقليمي ضد طهران ويوسع نطاق الصراع.

واندلعت المواجهة العسكرية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى بعد ضربات جوية أمريكية-إسرائيلية مكثفة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية.

وردت إيران بإطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات على أهداف متعددة، مما أثار مخاوف من توسع الصراع إلى دول المنطقة.

المصدر: RT