حمد بن جاسم يتحدث عن مخطط خطير وخطة سرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من وراء ظهر دول الخليج

تحدث وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم، في تدوينة له على مواقع التواصل عن مخطط خطير وخطة سرية أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل من وراء ظهر دول الخليج.

وكتب على حسابه الخاص بمنصة “إكس”: “يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تتخذ موقفا مستطردا ولكن ورغم كل شيء يجب علينا في دول المجلس أن نمعن النظر في هذا الأمر بأبعاده المختلفة، فهناك قوى تريد أن تشتبك دول المجلس مباشرة مع إيران، وهي تعلم أن الاشتباك الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى سينتهي”.

وأضاف: “الاشتباك المباشر بين دول المجلس وإيران إن وقع سيستنزف موارد الطرفين وسيتيح الفرصة لقوى كثيرة للتحكم بنا بحجة مساعدتنا للخروج من الأزمة ووقف الاستنزاف، ولذلك فإن من المهم تجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع إيران، وهذا هو رأيي الشخصي”.

وأوضح حمد بن جاسم قائلا: “علينا كذلك أن ندرك أنه بعد انتهاء هذه المعركة، التي أريد لها أن تندلع قبل انتهاء مفاوضات السلام التي كنا نعول عليها كثيرا لتجنب الصراع، ستكون هناك قوى جديدة في المنطقة وسيكون لإسرائيل سطوة على منطقتنا، ومن هنا فإنه ليس أمام دول المجلس إلا أن تكون بمثابة يد واحدة موحدة لمواجهة أي اعتداء عليها، ورفض أي محاولة لفرض الإملاءات عليها وابتزازها”.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض تصريحا بخطة أمريكا وإسرائيل للسيطرة على الشرق الأوسط، حيث فسرت بأنه و”بمجرد دخول الدول الخليجية في الصراع ستقوم كل من واشنطن وتل أبيب بالانسحاب فورا، وستتحول أمريكا من طرف في الصراع إلى تاجر يبيع السـلاح إلى الطرفين، واستنزاف موارد دول الخليج ومقدراتها”.

ومن ناحية أخرى “ستكون إسرائيل قد خرجت بكل مكاسبها مع سقوط الطرفين، وتبدأ في تنفيذ حلم إسرائيل الكبرى”.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.

المصدر: RT