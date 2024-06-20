التمثيل بهلكى المتمردين

السؤال:

حكم ما يفعله البعض من التمثيل بهلكى متمردي الدعم السريع

الجواب:

هذا الفعل ما ينبغي؛ فإن هذا القتيل الباغي قد نال جزاءه في الدنيا؛ لكن لا يجوز التمثيل بالموتى ولو كانوا قد بلغوا في الإجرام ما بلغوا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال (ولا تمثلوا).

الشيخ عبدالحي يوسف