‏حكم قول : ” براؤون يا رسول الله”

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم قول “براؤون يا رسول الله” لتشجيع المجاهدين فهل يجوز قول هذا القول ام انه جزء من الشرك والأفضل قول براؤون يا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم وٱله الكرام وجزاكم الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا حرج في هذا القول فإنه ليس بدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استغاثة به، بل مجرد خطاب له – سلام الله عليه – مراد به إثارة الحماس وتشجيع الناس.

الشيخ عبدالحي يوسف