نفس الرجل الذي كان ينتقد عقل السودانيين الرعوي يصبح صاحب عقل جنجويدي

□□ ضياء الدين بلال رجل فيه كثير من الثقة في اخباره؛

□ ولذلك حين يقول ان النور حمد كان مترجماً للجيش الأمريكي الغازي للعراق؛ فإني اصبت بالدهشة الشديدة إذ كيف لأستاذ جامعي كالنور حمد يصل إلى هذا الدرك القبيح!

□ ولكن دهشتي قد زالت بعد حين وخاصة عندما تذكرت انه نفس الرجل الذي كان ينتقد عقل السودانيين الرعوي ليصبح هو نفسه صاحب عقل جنجويدي.

د. Ameen Banaga