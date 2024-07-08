رأي ومقالات
نفس الرجل الذي كان ينتقد عقل السودانيين الرعوي يصبح صاحب عقل جنجويدي
□□ ضياء الدين بلال رجل فيه كثير من الثقة في اخباره؛
□ ولذلك حين يقول ان النور حمد كان مترجماً للجيش الأمريكي الغازي للعراق؛ فإني اصبت بالدهشة الشديدة إذ كيف لأستاذ جامعي كالنور حمد يصل إلى هذا الدرك القبيح!
□ ولكن دهشتي قد زالت بعد حين وخاصة عندما تذكرت انه نفس الرجل الذي كان ينتقد عقل السودانيين الرعوي ليصبح هو نفسه صاحب عقل جنجويدي.
د. Ameen Banaga
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة