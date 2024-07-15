أتابع باهتمام وحماس تحركات القوات المشتركة- سم الجنجويد بدارفور.

حديد يلا قي حديد

تاتشر لتاشر

ثنائي لثنائي ورباعي لرباعي وكدمول لكدمول.

ولكن الفارق الحاسم يصنعه الطيران، طيران الجيش.

بإذن الله وتوفيقه تتم مطادرة الجنجويد وقطع خطوط إمدادهم من الغرب. وبقية قواتهم في الخرطوم والجزيرة وسنار سيتم القضاء عليها بمرتزقتهم وأحباشهم وجنوبييهم ومتعاونيهم.

حليم عباس

