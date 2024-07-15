كتب الشاعر عبد القادر الكتيابي مقالاً نعي فيه الأستاذ أيوب صديق

كتب شاعرنا الكبير الأستاذ عبد القادر الكتيابي مقالاً نعي فيه الأستاذ أيوب صديق ، وهو جارة لسنين عددا في المهجر وجاره من قبل مطلع السبعينات في أم درمان ، ونقل الكتيابي عن شخص آخر ، ربما كانت الفاجعة التي حوتها الشائعة وسند الرواية مدعاة لعدم للتثبت ، وأفرحنا جميعا نحن الذين نقلنا عن مقال الكتيابي ، أن الاستاذ أيوب حي يرزق يتمتع بالصحة والعافية التي نسأل ان يديمها عليه ويمتعه بها في عمره المديد بإذنه تعالي.

يتوجب الاعتذار عن نقلنا للخبر وهو شعور ممزوج بالحمد الغامر بعد تنبيه كثير من الاخوة أن الاستاذ الكبير علي قيد الحياة .. وذكرني ذلك بقصة الشاعر الكبير الراحل أبو آمنة حامد عندما نشرت صحيفة الإنقاذ الوطني سنة ١٩٩٢ خبر وفاته في عنوانها الرئيس وفي صدر صفحتها الاولي مع صورة علي ثلاث أعمدة للراحل الكبير ، ثم اتضح انه حي ، فكتب رئيس التحرير الراحل الاستاذ موسي يعقوب في اليوم التالي مقالاً واعتذاراً عنوانه ( ابو آمنة حامد حي .. وسيرزق ) ..

مع عظيم الاعتذار

الصادق الرزيقي

