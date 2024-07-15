🔺حصل لقيت احد ابناء الفاشر خون جبريل أو مناوي؟

🔺هل سمع اشاعات الجنجويد عن مناوي؟

🔺وأنه طلب منهم أموال عشان يقاتل معاهم ضد الجيش؟

🔺هل شككوا في القوة المشتركة والجيش؟

🔺لبسوا لبس خمسة وتنادوا من كل العواصم وغيرو وضع الجيش والقوة المشتركة على الأرض بدل صد هجوم الجنجويد الان يطاردون الجنجويد في صحاري ووديان دارفور.

قل خيرا أو أصمت.

🔺اي بزايد عليك لا عايز تقاتل مع الرجال ولا عايز تتركهم وشأنهم.

🔺انت هربت مصر أو الخليج ده مافي مشكلة بس ما تضعف معنويات الجنود والمستنفرين.. اكتفي فقط بالدعاء لهم.

🔺اقسم بالله بعرف واحد شغال تخوين في الجيش وقيادته ليل نهار اولاد حلتهم استنفروا مع الجيش في النهاية وقعوا قوة في كمين انضموا للمليشيا والله على ما أقوله شهيد حاليا بلوم في الجيش انو ما حرر منطقتهم!.

هسي النصح ده أولى بيه أهله ولا المرابطين في الخنادق.!.

بقلم

Basher Yagoub

