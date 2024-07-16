التقرير اليومي للموقف العملياتي بالجزيرة وسنار.. الاثنين 15 يوليو
🛑التقرير اليومي للموقف العملياتي بالجزيرة وسنار.. الاثنين 15 يوليو
✒️رصد ومتابعة: غاندي ابراهيم.
⭕الطيران الحربي يقصف تجمعات للمليشيا في مصنع سكر سنار وجنوب مايرنو والدندر.
⭕محور المناقل الغربي يقوم بعمليات نوعية ناجحة تكبد المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد.
⭕تقدم ممتاز لقوات الجيش متحرك كوستي ومتحرك المناقل الذين قاموا بتمشيط لجبل سقدي وقاره والقلعة، والجيش يقترب من تحرير جبل موية.
⭕جنود مليشيا الدعم السريع القادمون من القطينة يطردون مواطني قرية دار الاسد ريفي القطينة من منازلهم وينهبون ممتلكات المواطنين من حيوانات واثاثات منزلية ومحاصيل زراعية.
⭕جنود مليشيا الدعم السريع القادمون من القطينة يشتبكون مع مواطني قرية قوز ودكبيش ريفي القطينة وتسبب ذلك الاشتباك في استشهاد مواطن واحد واصابة ستة آخرين.
#نصر من الله وفتح قريب.
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