🛑التقرير اليومي للموقف العملياتي بالجزيرة وسنار.. الاثنين 15 يوليو

✒️رصد ومتابعة: غاندي ابراهيم.

⭕الطيران الحربي يقصف تجمعات للمليشيا في مصنع سكر سنار وجنوب مايرنو والدندر.

⭕محور المناقل الغربي يقوم بعمليات نوعية ناجحة تكبد المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

⭕تقدم ممتاز لقوات الجيش متحرك كوستي ومتحرك المناقل الذين قاموا بتمشيط لجبل سقدي وقاره والقلعة، والجيش يقترب من تحرير جبل موية.

⭕جنود مليشيا الدعم السريع القادمون من القطينة يطردون مواطني قرية دار الاسد ريفي القطينة من منازلهم وينهبون ممتلكات المواطنين من حيوانات واثاثات منزلية ومحاصيل زراعية.

⭕جنود مليشيا الدعم السريع القادمون من القطينة يشتبكون مع مواطني قرية قوز ودكبيش ريفي القطينة وتسبب ذلك الاشتباك في استشهاد مواطن واحد واصابة ستة آخرين.

#نصر من الله وفتح قريب.