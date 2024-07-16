راشد عبد الرحيم: الحاظر والمحظور
لا تزال قوي تقدم تصر علي إدعائها بحظر المؤتمر الوطني عن العمل السياسي .
تقدم التي تقرر حظر المؤتمر الوطني موجودة في الخارج والمحظور توهما منها موجود في داخل السودان .
تقدم في الخارج تتآمر علي البلاد التي حكمتها بكل وسائل وادوات البطش والإقصاء والتجويع وتأجيج الحرب .
تقدم في نسختها الاولي قحت هي من عين المجلس العسكري الإنتقالي وهي من عين القضاة والنيابة والسلطة المدنية من أتباعها .
قحت هي من خربت الإقتصاد وسلمته للدعم السريع .
هي من جوعت اهل السودان الذي شهد في عهدها الغلاء الفاحش وإنعدام السلع والخدمات وخراب العملة الوطنية .
تقدم هي من بثت الإرهاب والخوف والتسلط وإصدار الأحكام من لجان وليست منصات القضاة وهي من نزعت الأملاك وقتلت الأبرياء في السجون .
هي من اباحت الزنا والمثلية و الخمور وكل انواع الفسوق .
هي من باعت السودان لمن يدفع وتلقت قيادات دولتها الرواتب من المنظمات الدولية .
تقدم ورثت الحكم وكان السودان مستقرا في عهد الإنقاذ يسود فيه الامن ووفرة السلع والخدمات ويسر المعيشة باسعار يهنأ بها المواطن و هو آمن مطمئن في شوارع بلده الخالية من كل فسوق .
تقدم نسخة قحت الجديدة تتخبط في الخارج والمؤتمر الوطني الذي تريد حظره علي الارض مع الجيش محارب لظهيرهم وسندهم الدعم السريع .
امس جاءهم العزل السياسي المعنوي من منصة الإيقاد التي كانوا يظنونها خالصة لهم فقد قرر لقاء القوي السياسية والمدنية السودانية ومن منصة الإيقاد ألا حظر إلا بحكم قضائي و أدانت حليفهم الدعم السريع .
لم يبق لقحت إلا ان يلبس قادتها ( الكدمول ) و يتجولوا به في محاضنهم في الخارج .
راشد عبد الرحيم
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