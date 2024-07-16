لقاء أديس وتفادي عقدة المؤتمر الوطني !!
*جاءت أهمية لقاء أديس أبابا للقوى السياسية والمدنية والمجتمعية والدينية ولجان المقاومة لعدة أسباب منها*
*تم تحت مظلة الإتحاد الإفريقي (الآلية رفيعة المستوى وايقاد)*
*ضم أكبر مجموعة وطنية ممكنة (١٤ كتلة سياسية)إلا من ابى*
*لقاء أديس خرج بنقاط مهمة تمثلت في*
*الوقوف مع مؤسسات الدولة وتعنى الجيش في هذه المرحلة*
*وصف الحرب بتمرد الدعم السريع وادانة انتهاكاته*
*نادى بوقف الحرب وفق مجريات منبر جدة*
*أدان القوى الخارجية الداعمة للحرب*
*نادى بحوار داخل السودان بعد الحرب لا يستثني أحد*
*تفادى عقدة المؤتمر الوطنى بكلام عام قد ينطبق على بعض قياداته دون التنظيم*
*المناداة بتشكيل حكومة تصريف أعمال وحكومة غير حزبية للمرحلة الانتقالية*
*ملحوظة-النقطة الوحيدة التى لم افهمها الحديث عن إقامة دولة ديمقراطية في السودان فالديمقراطية نظام حكم وليست هيكل دولة والمتفق عليه إقامة دولة فدرالية*
بقلم بكري المدنى
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