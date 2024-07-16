لقاء أديس وتفادي عقدة المؤتمر الوطني !!

*جاءت أهمية لقاء أديس أبابا للقوى السياسية والمدنية والمجتمعية والدينية ولجان المقاومة لعدة أسباب منها*

*تم تحت مظلة الإتحاد الإفريقي (الآلية رفيعة المستوى وايقاد)*

*ضم أكبر مجموعة وطنية ممكنة (١٤ كتلة سياسية)إلا من ابى*

*لقاء أديس خرج بنقاط مهمة تمثلت في*

*الوقوف مع مؤسسات الدولة وتعنى الجيش في هذه المرحلة*

*وصف الحرب بتمرد الدعم السريع وادانة انتهاكاته*

*نادى بوقف الحرب وفق مجريات منبر جدة*

*أدان القوى الخارجية الداعمة للحرب*

*نادى بحوار داخل السودان بعد الحرب لا يستثني أحد*

*تفادى عقدة المؤتمر الوطنى بكلام عام قد ينطبق على بعض قياداته دون التنظيم*

*المناداة بتشكيل حكومة تصريف أعمال وحكومة غير حزبية للمرحلة الانتقالية*

*ملحوظة-النقطة الوحيدة التى لم افهمها الحديث عن إقامة دولة ديمقراطية في السودان فالديمقراطية نظام حكم وليست هيكل دولة والمتفق عليه إقامة دولة فدرالية*

بقلم بكري المدنى