عائشة الماجدي: حليم

انا لم أهتم كثيراً بمجال الفن والفنانين لأنو ببساطة المجال لديه نُقاد فنيين مختصين بهذا الأمر ..

لكن عندما يوصل الأمر سكة الوطن أنا هنا بقول رأيي بكل تجرد ..

عليه يا حليم ( الما حليم ) أنت رغم غلطك الفادح كُنا ننتظر منك إعتذار يُليق بالمقام والمقال الذي تتحدث عنه لكن أن يأتي أعتذراك يفتح باب قضية جديدة او موضوع مؤسف أن يتحدث به فنان دي تبقي كارثة ..

المعروف في الفنان ان يكون متحدث جيد ومرهف ومثالي ..

لو قبلنا جدلاً ان الذي يحمل صورة الشهيد ( مكاوي ) كان في منطقة مظلمة زي ما أنت تحدثت وجيت في الاعتذار ان الجزء الظاهر ليك من اللافتة ظهر شكل يشبه صورة الشهيد

( محمد صديق ) !

هل محمد صديق يستحق ان ترمي بصورته في الارض مثلاً !

وبعدها فتشت لروحك جحر ضب أخر بأن ظهرت ليك الصورة بلون دعامة ( هل الدعامة الكلاب ديل عندهم لون معين ) !

ما ذنبنا نحنا حتي تروي لنا قصة عمك وخالك وجدك في منظر يخصك ويخص تصرفك أنت !

أسرتك ما عندنا نحنا معاها شئ

مشكلتنا معاك أنت شخصياً

نحنا يا عيان انت الشهداء ديل عندنا قناديل مضيئة وصورهم سارية ع رؤوس الجبال وهم جميعاً عندنا أشرف منك ومن فنك التافه دا ..

يا حليم انت غلطان وزيادة أنت يبدو أنك في مرحلة اللاوعي والادراك يا فنان يا اطرش !

عليه يا السادة الفنانيين ( البعض ) منكم نسوان ورجال لما تسكروا وتجوا تجلطوا وتهزوا أسماء الشهداء ديل ما تذكروهم في حفلاتكم ولا في اعتذاراتكم ديل عشان الشعب بيأكلكم في سنونو والله …

حليم أنت اصلاً بتغني وين 🤔

عائشة الماجدي