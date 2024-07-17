🔴 حين استهدفت غرفة الرئيس البشير وقدر الله انه فى الصلاة لم يتحدث وزير الداخلية ؟

لماذا يخافونهم..

دون مقدمات أو مبررات قال وزير الداخلية (انهم سيعيدون رموز النظام السابق الى مستشفى علياء) ..

حين استدعت الضرورة نقلهم إلى مكان آمن لم يتحدث وزير الداخلية ؟

حين استهدفت غرفة الرئيس البشير فى المستشفى وقدر الله انه فى الصلاة لم يتحدث وزير الداخلية ؟

حين كتب الأطباء تقارير قلقة عن حالة الرموز لم يتدخل وزير الداخلية ؟

فما هو الجديد..؟

ما زالت الظروف غير مهيأة فى علياء وغادرها اغلب الأطباء ، واللواء م يوسف عبدالفتاح خرج من عملية طويلة ولم يكتمل الشفاء ؟ ..

هذا تطفيف فى الكيل وكيد لا يليق بقادة..

ابراهيم الصديق على

