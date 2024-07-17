رأي ومقالات
🔴 حين استهدفت غرفة الرئيس البشير وقدر الله انه فى الصلاة لم يتحدث وزير الداخلية ؟
لماذا يخافونهم..
دون مقدمات أو مبررات قال وزير الداخلية (انهم سيعيدون رموز النظام السابق الى مستشفى علياء) ..
حين استدعت الضرورة نقلهم إلى مكان آمن لم يتحدث وزير الداخلية ؟
حين استهدفت غرفة الرئيس البشير فى المستشفى وقدر الله انه فى الصلاة لم يتحدث وزير الداخلية ؟
حين كتب الأطباء تقارير قلقة عن حالة الرموز لم يتدخل وزير الداخلية ؟
فما هو الجديد..؟
ما زالت الظروف غير مهيأة فى علياء وغادرها اغلب الأطباء ، واللواء م يوسف عبدالفتاح خرج من عملية طويلة ولم يكتمل الشفاء ؟ ..
هذا تطفيف فى الكيل وكيد لا يليق بقادة..
ابراهيم الصديق على
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