الجن!

الجماهير هربت بسببكم من الخرطوم لحقتوها في مدني، اتشتت في قرى الجزيرة لحقتوها قرية قرية، مشت ولاية سنار كابستوها في سنجة – الجماهير وقعت النهر شلتوا منها المراكب، اشتبكتوا مع الجماهير دي في قرية الشريف مختار لمدة 7 ساعات متواصلة، قتلتوا فيها 11 مواطن، ثم دونتوا قرية ود النورة بالمدافع الثقيلة، قتلتوا فيها أكثر 160 مواطن وإصبتوا أكثر من 100، ودي نمازج فقط لا حصر.

الآن جماهير الشعب السوداني المكلوب أنتم أبغض عندها من الشيطان الرجيم – ولوا خيروها بينكم وأشرار الجن الأحمر لإختارت التعايش مع الجن دون تفكير في الأمر.

دع كل ما ذكرته جانباً – يوم أمس مليشياتكم قتلت الطبيب أنس عبد الله إبراهيم القرّاي، وهو يباشر عمله داخل مستشفى بقرية الهلبة غربي الدويم.



محمد أزهري