رأي ومقالات
عبد الحي يوسف: الوضع الحالي في السودان ينبئ أن هذه الفئة الباغية تدخل القرى والمدن فتعيث في الأرض فسادا
قال الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف بأن الوضع الحالي في السودان ينبئ أن هذه الفئة الباغية تدخل القرى والمدن فتعيث في الأرض فسادا، بسرقة أموال الناس وسياراتهم ومحاصيلهم، وتعتدي عليهم في دمائهم وأموالهم، أما الاعتداء على الأعراض فمما سارت به الركبان.
وقال عبدالحي على صفحته الرسمية بأن هؤلاء جهادهم واجب على كل قادر؛ حماية للمستضعفين وقطعاً لدابر المفسدين.
رصد وتحرير – “النيلين”
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