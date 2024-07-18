رأي ومقالات

الناظر ترك .. القادم أخطر!!

2024/07/18
بكري المدني

*خطوة موفقة-قام بها الناظر ترك -وان تاخرت بعض الوقت*
*ترك لم يترك السياسة في الملعب القومى ولكنه انسحب من تمثيل البجا لأن الثاني بتعقيداته يؤثر على الأول بكلياته!*

*كابينة قيادة قومية البجا اليوم تنتظر من يقودها فلقد خرج الناظر من المزايدة بها والمزايدة عليها !*

*ترك ما ترك السياسة ولن يترك الشأن الوطنى العام كما فرح وطار ببعض الحديث بعضهم ولكن الناظر تقدم متجاوزا الصراع على ملف يمكن أن يؤخر دوره القومى!*

*ان الناظر ترك مدخور اليوم وغدا للضغط في سبيل تحقيق الحكم الإقليمي-الفدرالي- للكل مناطق السودان ومن بينها الشرق*

*أن ينتزع كل إقليم سوداني حقه الكامل في السلطة والثروة وان تتشارك من بعد الأقاليم السودانية تشكيل المركز وتشارك فيه بنسب واحدة -هذا هو الدور التاريخي والوطني و القومى الذي يناسب ترك و يليق بناظر الهدندوة*

*كل أقاليم السودان اليوم و شعوبه المختلفة تنتظر دور الناظر ترك واسهامه الكبير في تحقيق الحكم الإقليمي -الفدرالي-تحت ظل وحدة السودان الجامعة*

*بقلم بكري المدنى*

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