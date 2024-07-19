🔴 البرهان قال لمحمد بن زايد إني سأتحدث بلسان السودانيين

مصادر مؤكدة أهم ما دار في مكالمة البرهان وبن زايد :

قدم له البرهان ادلة مثل تنقل قائد التمرد بطائرة اماراتية ونقل الأسلحة عبر تشاد ويوغندا وعلاج الجرحي وإيواء المعارضين و إذا كنت تريد مساعدة السودانيين توقف عن دعم التمرد

مصادر:

بعد مغادرة ابي احمد لبورتسودان بدأت محاولات الاتصال من مكتب بن زايد لترتيب مكالمة مع البرهان ولم يفلحو حتى إتصل آبي مرة اخري وطلب الرد على المكالمة وتمت المكالمة وقال البرهان إني سأتحدث بلسان السودانيين وقدم له الإتهامات المثبته لدعم الإمارات لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم وقدم البرهان سرد بالشواهد والأدلة التي تثبت تورط الإمارات في الدعم للمتمردين .

عبدالرؤوف طه علي

