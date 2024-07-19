شوية تقعر في تفسير الحرب:

ربما تكون هذه الحرب السودانية بروفة لاندلاعها في دول أفريقية أخرى، من القرن الأفريقي إلى وسط أفريقيا إلى دول الساحل/السهل.

القصة بسيطة للغاية، هذا الجزء من أفريقيا يعاني من فشل التنمية الاقتصادية ونتج عن ذلك عشرات الملايين من الشباب العاطلين عن العمل، الذين ليس لديهم أمل في حياة شبه كريمة.

اعتاد الكثير من هؤلاء الشباب على محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة محفوفة بالمخاطر. لكن هذا المنفذ أصبح صعباً على نحو متزايد لأن أوروبا شددت سيطرتها على حدودها بطرق مختلفة. ولهذا السبب أنتهي الأمر بجل هؤلاء الملايين حبيسين داخل فقرهم الأفريقي في بلدانهم ومنطقتهم.

وبعد عقود من التوجه الاقتصادي النيوليبرالي الفاشل، انتهى الأمر بالمنطقة بأكملها كبؤرة متشبعة بملايين الرجال العاطلين عن العمل الذين ليس لديهم ولا شبه أمل في حياة معقولة. تشكل هذه المجموعة من الشباب اليائسين احتياطيًا جاهزا للفوضى والدمار في انتظار قيام قوة داخلية أو خارجية بتجنيدهم لتنفيذ أجندا اقتصادية أو سياسية شائنة.

وبما أن المنطقة ذات أهمية سياسية وغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الموارد النادرة، فإن ما حدث في السودان سيحدث في بلدان أخرى، لأسباب مختلفة في كل بلد، ولكن القصة الأساسية ستبقى كما هي: ملايين الشباب الفقراء العاطلين عن العمل في انتظار قوة ما، خارجية أو داخلية، لتنظيمهم وتسليحهم واستخدامهم في تنفيذ أجندات شريرة معادية لمصالح أفريقيا وتهدف لنهب ثرواتها الغنية. ولا يهم دفع مرتبات لمثل هذا الجيش ويمكن أن يكون المرتب هو ما ينهبونه من أموال غيرهم والنساء السبايا والمغتصبات.

يمكن لهؤلاء الرجال اليائسين الذين استأجرهم الأجانب لتدمير قارتهم أن يتخيلوا أنفسهم كمقاتلين شجعان ويشفشفوا شعارات ثورية ، في حين أنهم في الحقيقة مجرد فلنقايات وسلالة مثيرة للشفقة تخدم أسيادًا أجانب يطعمونهم ويسلحونهم ويسيطرون عليهم بالكامل.

ونفس المنطق الذي وفر الخلفية الإقتصادية لتجنيد المقاتلين يوفر نفس الظرف لتجنيد جيوش من المتعلمين والمثقفين والكتاب والناشطين الذين ينضمون لخدمة الحلف الشيطاني بحكم الحاجة واحيانا بفقه البحر ما بيابا الزيادة.

كما أن الشق المثقف الذي يتم تعيينه بفضل نفس الحاجة الاقتصادية سيحاولتصوير الأشاوس كمقاتلين شجعان ويخترع أسباب معقدة لنشوب الحرب تعطيها مسحة من الشرعية وتحجب جوهرها الحقيقي، في حين أن المقاتلين والأقلام المستأجرة كلاهما فلنقاليالت مرتزقة مثيرون للشفقة فقدوا كرامتهم وحياءهم.

معتصم اقرع