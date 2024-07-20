الصوارمي سعد: يجيب تغيير اسم السودان الى الإسم الأصلي (كوش)

بدأ إنهيار دولتنا عقب إنفصال دولة جنوب السودان مباشرة، حيث أجبروها على تسمية نفسها (جنوب السودان) لتصبح دولتنا (شمال السودان).

فإذا كان هنالك جنوب تعترف به الأمم المتحدة فنحن إذن مجرد شمال. كنت وقتها أقول يجب أن نتخلص من كلمة (سودان) التي أصبحت إسماً لدولتين. فلا بد من الرجوع إلى الإسم الأصلي (كوش).

الصوارمي سعد