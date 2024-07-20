البيشي بكون شايل هم شماتة التوم هجو أكتر من نكير.

سيتطعمج فيه التوم هجو في لحظة لا يستطيع فيها الرد.

حول الفاشر صحراء واسعة أتاحت للجنجويد مساحة لتجميع قواهم بعد مقتل علي يعقوب ومعاودة الهجوم مرة بعد مرة وإن بوتيرة أقل مع تراجع قوتهم بشكل تدريجي.

في سنار بعد مقتل البيشي وضع المليشيا مختلف. لا توجد صحراء لا توجد حواضن كبيرة ولا مدد سريع، والأرض خريف. توجد فرصة أكبر لمطاردة المليشيا وهي في حالة فوضى بفقدان القائد وضربها الضربة القاضية.

حليم عباس

