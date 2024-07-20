أقول لأبواق المليشيا التي تقول أن من يفرحون بمقتل البيشي هم الكيزان، أنتم تكذبون

فرح الناس بمقتل البيشي🚨

📌 ضجت الأسافير بمقتل البيشي القائد البارز بقوات المليشيا، وأصبح هو الخبر الأول الذي يسيطر على الميديا.

📌 ولكن الملفت للنظر هو فرح الكثيرين بمقتل البيشي، أناس من عموم أهل السودان.

📌 ولكن أنا غير مستغرب من فرح السودانيين، لأن هذه المليشيا أدخلت الحزن عنوة في قلوب الكثيرين.

📌 فرح السودانيين مبرر جدا، فسلوك أفراد هذه المليشيا لم يترك للناس سوى أن يفرحوا بمقتل أحد قاداتها البارزين.

📌 أفراد هذه المليشيا لم يتركوا بيتا في السودان وإلا أذاقوه المر، إما فقد حبيب أو إعتقال أو سلب ونهب وتنكيل.

📌 وأقول لأبواق المليشيا التي تكذب وتقول أن من يفرحون بمقتل البيشي هم الكيزان، أنتم تكذبون وتهربون من الواقع.

📌 هؤلاء سودانيون، حتى أن من بينهم من يقف ضد هذه الحرب وينادي بإيقافها، هذه هي الحقيقة، الآن تحصدوا أفعال أياديكم.

📌 وأفعال أياديكم لا تجلب سوى الكراهية والبغضاء.

محمد خليفة