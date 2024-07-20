مملكة “كيكل”

أكدت مصادر محلية أن الخلافات بين قادة المليشيا بمنطقة الوسط قد استعرت خلال الآونة الأخيرة ، بطل هذه الصراعات هو “ابو عاقلة كيكل” ، الذي يحاول السيطرة على قوات التمرد بمنطقة الوسط ، وتكوين جيشه الخاص تحت مسمى “درع السودان ” وتنصيب نفسه قائداً عاماً ، وبالطبع لن يتم ذلك دون التخلص من المنافسين .

احتدم الصراع بين “كيكل” و قائد منطقة تمبول “الطاهر جاه الله” وصل إلى مرحلة أن يشي به لدى “آل دقلو” ، حيث ابلغهم بأن “جاه الله” خائن، يتخابر لصالح استخبارات الجيش ، وبالتالي أمر “عبدالرحيم دقلو” باعتقاله و سجنه بمعتقلات المليشيا بحي الرياض-الخرطوم .

و”الطاهر جاه الله ” متفلت من أبناء تمبول ، كان قد فر من المنطقة بعد اعتداءه برفقة مجموعة على قسم الشرطة وإضرام النار فيه قبل سنوات ،بسبب شجار بين أفراد شرطة وابن شقيقه ،ومنها فر هارباً إلى مناطق التعدين، وعاد مرة أخرى بعد اندلاع الحرب وانضم لصفوف المليشيا.

“جاه الله” كان كثير الاعتراض على عمليات النهب والانتهاكات التي طالت المدنيين ، حتى أنه اشتبك بقواته مع متمردين حاولوا نهب منطقة تقطنها عشيرته .

بعد أن تخلص ” كيكل ” من “الطاهر جاه الله” وقام بسجنه ، احتدم النزاع بينه و”عبدالرحمن البيشي” ، الذي تمرد عليه خلال الآونة الأخيرة ورفض الانصياع لتعليماته .

رشان اوشي

